Režisér Baldur’s Gate 3 popírá zvěsti o škrtech obsahu na poslední chvíli před vydáním

Data mining může poskytnout zajímavé okno do záměrů vývojáře pro hru. Takové informace však mohou vést k nepřesným závěrům, jako je tomu v případě Baldur’s Gate 3.

Ředitel Swen Vincke v rozhovoru s IGN hovořil o různém obsahu, který fanoušci objevili, včetně odstranění některých epilogů a cutscén z Baldur’s Gate, přičemž uvedl, že informace nalezené pomocí data miningu mohou být „zavádějící“. Také rozptýlil fámy, že obsah byl odstraněn, aby bylo možné stanovit brzké datum spuštění.

„Vlastně jsme byli nějakou dobu zaujatí tím, co se ve hře stane, protože tyto hry jsou prostě příliš velké na to, abychom dělali tak velká rozhodnutí a přerušili věci pár týdnů před jejich vydáním,“ říká Venke. „Tak to bys neudělal. Ale myslím, že je to normální. A myslím, že je to také svým způsobem lichotivé, když lidé chtějí více obsahu.“

Baldur’s Gate 3 je masivní hra se spoustou obsahu, ale zdá se, že fanoušci chtějí víc.

Finke nazval některé škrty spíše „redakční rozhodnutí“ než „rozhodnutí o střihu“ kvůli jejich délce. Patří sem i tolik diskutované Horní město Baldur’s Gate, které má podle všeho mnohem více obsahu, než bylo obsaženo ve finální hře.

„Takže pokud jde o město…ve skutečnosti jsme vytvořili velké město. A když se k tomu dostanete, uvidíte, že je toho ještě hodně,“ říká Venke. „Ale všimli jsme si, a to nás překvapilo, že lidé prohledávají celé město, a to jsme chtěli. To je spousta obsahu. Takže jsme nechtěli opakovat tu reklamu ad nauseam.“ Stalo se toho příliš mnoho, protože v té době jsem už hrál více než sto hodin.“

Hlavní obavou vývojového týmu, říká Venke, je to, že města „mohou být opravdu nudná“, protože jsou ohromující. Říká, že Larian chtěl také připravit velké finále ve vyvrcholení Baldur’s Gate 3.

„Takže není pravda, že jsme z toho posekali velké řádky,“ říká Venke. „To byl náš záměr po celou dobu. Byly tam nějaké malé věci, které jsme ořezali, ale to je jen část změny rozsahu, když je hra hotová.“

Jestli něco Larian Studios překvapilo, pak to, jak hladoví fanoušci mají další obsah. Podle HowLongtoBeat, Průměrný konečný běh v Baldur’s Gate 3 je kolem 124 hodina mnoho hráčů hraje déle. Ale zdá se, že fanoušci chtějí víc.

v Samostatná položka bloguLarian napsal, že tým je „jistý“, že v Baldur’s Gate 3 bude dostatek obsahu, ale že tým je „odhodlán věci dokončit, opravit zbývající chyby a zlepšit věci tam, kde to podle nás může – a mělo – být. vylepšeno.“ Vincke říká, že to zahrnuje neustálé vylepšování. Optimalizace jeho výkonu tak, aby jej mohlo hrát co nejvíce fanoušků, dokonce i ti, kteří používají počítače s nižší specifikací.

Budoucnost Baldur’s Gate 3

Při pohledu do budoucnosti Larian říká, že plánuje pokračovat ve sledování chyb, se kterými se hráči setkávají, a zároveň pokračovat ve vylepšování na základě zpětné vazby od hráčů. Larian také plánuje implementovat Withersův Wardrobe of Wayward Friends, který umožní kooperativním hráčům vyhodit své kamarády a pokračovat ve hře samostatně, a zopakoval, že pracuje na možnosti změnit vzhled vašich postav po zahájení kampaně. . Datum vydání zatím nebylo potvrzeno.

Baldur’s Gate 3 Patch 2 má vyjít koncem tohoto týdne s vylepšením výkonu a přibližně 1500 řádky dialogů pro Mintharu. Zatímco budete čekat, prohlédněte si našeho kompletního průvodce romány Baldur’s Gate 3 a také naši recenzi.

