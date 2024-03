Test BMW M2 2024 – možná poslední M auto s manuální převodovkou

Nacházíme se na zajímavé křižovatce na trhu s vysoce výkonnými vozy pro nadšence. Od východu na západ jde o přijetí elektrických vozidel a pomalý pokles výroby automobilů se spalovacím motorem. Ze severu na jih je postup ICE koňských sil z továrny v průběhu let a není jasné, jak daleko tento vývoj pokračuje odtud. Nástup na úhlopříčce je slabý požadavek na manuální převodovky – a tím to bohužel končí.

Uprostřed této křižovatky je BMW M2 z roku 2024 se šestistupňovou manuální převodovkou, jeho ocas svěšený v masivním, ovladatelném driftu kolem okrajů, vzdávající hold nejnovějšímu cíli BMW pro náklonnost k autům M s vnitřním spalováním.

Nedávno jsem měl příležitost projet se s nejnovějším a nejmenším vozem BMW M po jedněch z nejpříjemnějších horských silnic v jižní Kalifornii a také po Willow Springs International Raceway Streets of Willow. Když dojde na rychlé vymyšlení pohonného ústrojí a podvozku tohoto typu auta, nenapadá mě lepší kombinace než dlažba. Zde je to, co dělá z nejnovější a poslední generace M2 vybavené šestistupňovým manuálem celkově vynikající kupé pro nadšence.

Zaostřeno zevnitř ven

Vzhled je subjektivní, zvláště vzhled BMW, ale myslím, že BMW odvedlo s exteriérem M2 dobrou práci. Jeho ledvinové mřížky, světlomety, lemy blatníků, koncovky výfuku a široké lemy blatníků – zejména v zadních čtvrtkách – jsou atraktivní. Je to svalnaté malé kupé a své záměry vám jistě prozradí obrovskými nasávacími otvory vyříznutými do přední masky. Za ním je vnitřní výměník chlazení motoru vzduch-voda (více o něm za chvíli) plus několik dalších forem vodního a olejového chlazení pro zajištění špičkového dlouhodobého výkonu na všech klikatých silnicích a stezkách. – Délka sezení. Je těžké si to splést se základní řadou 2.

reklama

Uvnitř je na kupé velmi prostorný a má skvělý výhled všude kolem. Můj testovací vůz obsahoval karbonový balíček za 9 900 USD, který vám poskytne pohodlná závodní sedadla z uhlíkových vláken a elegantní karbonovou střechu. Měřím 6 stop a 3 palce, takže absence posuvného okénka nahoře byla darem z nebes a navíc mi umožnila nosit na trati helmu, aniž bych si musel lehnout, což je u moderních aut vzácnost. Sedadla jsou trochu bolestivá při zasouvání a vysouvání a opěrka levé nohy je zatlačena příliš dovnitř, což brání účinné a pohodlné akci spojky pro mou drobnou postavu. Předpokládám, že stejný problém nebude mít mnoho lidí.

Z technického hlediska zabírá ostrý 12,3palcový digitální přístrojový štít a 14,9palcový dotykový displej hodně místa. BMW iDrive 8 se snadno ovládá, funguje velmi hladce a má dobrou hmatovou odezvu. Kvalita materiálu je obecně velmi dobrá; Všechna tlačítka a ciferníky jsou velké a karbonový balíček obsahuje stylové panely z uhlíkových vláken namísto nudného starého klavírního černého plastu, který je v moderních vysoce výkonných autech obvyklý.