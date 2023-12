Fortnite OG a původní mapa se vrátí v roce 2024 díky své ohromné ​​popularitě

Tým Fortnite potvrdil, že Fortnite OG a původní mapa se vrátí v roce 2024, protože sezóna OG „daleko předčila naše očekávání“.

O vzrušující zprávu se podělil Účet Fortnite na X/Twitter Překvapivě můžeme očekávat, že se příští rok vrátíme zpět na mapu, která nás poprvé přivítala ve hře Battle Royale v roce 2017.

Účet Fortnite napsal: „Season OG daleko předčila naše očekávání, a to natolik, že ji chceme vrátit zpět… *otevře dokument roadmap 2024* Mezitím se uvidíme na Battle Busu.“

To by nemělo být příliš překvapivé, protože láska k Fortnite OG byla ohromující a Fortnite zažil svůj „největší den“ v historii s více než 44,7 miliony hráčů, kteří se zapojili, aby si udělali výlet do paměti.

Tento víkend byl pro Fortnite také velký, protože nedávno proběhla událost Big Bang, která nás přivítala ve Fortnite Chapter 5: Underground. Nejen, že nás toto dobrodružství plné rozměrů odměnilo koncertním vystoupením Eminema, ale také nám představilo nové LEGO hry, závodění a hudbu, které příští týden zamíří na Fortnite.

Pokud jde o pátou kapitolu Fortnite: Underground, tato nová sezóna přijde s mnoha změnami a doplňky, včetně nového ostrova, vlaku, který projíždí mapou, úprav zbraní, více než 1200 LEGO kostýmů, bossů a nové bojové karty. s Peterem Griffinem, Solid Snake a mnohem více.

