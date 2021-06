Skotští fanoušci oslavují po nasbírání dobře vydělaných bodů Euro 2020 v Londýně

sladké gesto

John Fleck strávil deset dní ve španělském hotelu sledováním Prison Break.

Byl to ale skotský záložník, který měl pocit, že utekl z vězení, když skončila jeho doba izolace.

Flick říká, že čas, který strávil na samotce po uzavření smlouvy s Covid-19, byl čistě antiseptický.

Hvězda Sheffield United měla pozitivní výsledky krátce po příjezdu na skotské soustředění před mistrovství Evropy ve fotbale ve Španělsku.

Byl uvězněn ve svém hotelovém pokoji a byl nucen vynechat před turnajem přátelské zápasy proti Holandsku a Lucembursku.

Vzhledem k tomu, jak moc zaostává za zbytkem kádru, co se týče zápasové kondice, nebyl 29letý muž ani minulý týden na lavičce úvodního utkání proti České republice v Hampdenu.

Flick je nyní zpět ve hře, protože se bál, že jeho turnaj skončí ještě předtím, než začne.

Řekl: „Bylo to těžké období, jít do mého pokoje a nezasahovat do chlapců deset dní.

“Dostal jsem se tam dobře, trénoval jsem dva dny a pak přišel pozitivní test.”

„Neměl jsem žádné příznaky a svým způsobem se mi to trochu zhoršilo.

“Bylo to psychicky náročné – bylo to těžké.”

“Měl jsem přístup téměř ke všemu na Netflixu.”

„Nakonec jsem seděl a znovu sledoval Prison Break. Byla to většinou jedna z věcí, které jsem už viděl.

“Naštěstí jsem nikdy nebyl ve vězení, ale bylo skvělé vyjít z té místnosti a vědět, že jsem se nikdy nemusel vracet.”

“Kromě Netflixu a FaceTime pro děti nebylo nic, co bych mohl udělat.”

“Nezajímají mě počítačové hry ani podobné věci, nikdy jsem je neviděl. Tato část byla bez chlapců a zaměstnanců kolem mě těžká.”

“Kluci byli dobří v tom, že chodili na můj balkon a mluvili se mnou většinu dní.”

„John McGinn také hodil Fredda na můj balkon, takže mi to pomohlo vyrazit na miláčku.“