Zavedení nové megarakety NASA bylo odloženo minimálně do března

Kapsle Orion naskládaná na raketě SLS uvnitř budovy NASA Vehicle Assembly Building v Kennedy Space Center na Floridě. Fotografie : NASA/Frank Michaux

NASA nebude v únoru provádět zkoušku mokrých šatů SLS, jak bylo plánováno. Toto poslední zpoždění mise Artemis I znamená, že 322 stop vysoká raketa nebude burácet floridským nebem nejdříve v dubnu.

Space Launch System (SLS) NASA s posádkou Orion uhnízděný nahoru, bude muset ještě chvíli zůstat v budově Vehicle Assembly Building v Kennedy Space Center na Floridě, ale doufejme, že ne příliš dlouho.

V tvrzení NASA vydaná dnes ráno uvedla, že doufá, že v březnu dopraví SLS na odpalovací rampu 39B, v tu dobu mohou kontroloři mise Artemis provést zkoušku mokrého oblečení, při které se do nádrží rakety přidá pohonná látka a poté se odstraní. Za předpokladu, že to půjde dobře, raketa se vrátí do hangáru na závěrečné testy a pak se znovu vyvalí na odpalovací rampu, tentokrát doopravdy.

Mokré šaty, jak tomu říkají lidé z branže, se měly uskutečnit koncem ledna a pak začátkem února, ale časové osy se stále posouvají kupředu. Poslední zpoždění mělo co do činění s a závadový Letový ovladač motoru RS-25, problém, který je nyní vyřešen (ačkoli ještě není plně pochopen – formální zpráva musí být ještě vydána).

Grafika zobrazující dokončené i nevyřízené položky na seznamu úkolů Artemis I. Grafický : NASA

Tom Whitmeyer, zástupce administrátora pro vývoj průzkumných systémů v NASA, dnes v rozhovoru s novináři řekl, že Artemis „zavírají věci a připravují se na start“, ale stále zbývá „spousta malých úkolů, které musíme dokončit,“ Ukazuje se, že zavedení SLS je „logisticky náročné,“ řekl. Tým potřebuje více času na dokončení těchto závěrečných činností, protože inženýři „jsou integrovaní a závěrečné testy“ spolu s pozemním vybavením před mokrým oblečením, podle tiskové zprávy NASA. Zavedení v polovině března se zdá být pravděpodobné, řekl Whitmeyer, ale zdržel se toho, aby se zavázal ke skutečnému datu.

Mike Bolger, programový manažer pro průzkumné pozemní systémy v Kennedyho vesmírném středisku, řekl, že je zásadní, aby NASA provedla první start správně, protože SLS umožní příštích 30 let průzkumu vesmíru, jak vysvětlil na dnešním briefingu. Jakmile bude SLS nahoře, stane se nejvýkonnější raketou světa a klíčovou součástí nadcházejících misí Artemis na Měsíc a Mars. Bolger řekl, že bylo dosaženo velkého pokroku, jako je test odpočítávání, a týmy v současné době testují systémy ukončení letu.

„Není to jedna konkrétní věc,“ dodal Whitmeyer a zopakoval, že „je potřeba uzavřít jen spoustu různých věcí“, protože je to velká raketa nabitá nejrůznějšími systémy. Whitmeyer přirovnal tento konečný proces k průběžnému seznamu renovací a řekl, že už není co dělat, protože nyní jde o odstranění malých škrábanců, abych tak řekl.

Dalším významným milníkem budou mokré šaty, doufejme, že v polovině března. Whitmeyer řekl, že účelem mokrých šatů je vidět, jak systém funguje, a pak jít odtamtud. Mike Sarafin, manažer mise Artemis 1, řekl, že jeho tým je „na správné cestě“ a bude „připraven vyrazit, až bude připraven hardware“.

Sarafin poskytl dvě možná startovací okna pro Artemis 1: 8. až 23. dubna a 7. až 21. května, ale varoval, že se mohou změnit. S inauguračním spuštěním SLS se plánovači misí musí vypořádat s „poprvé“. nejistoty“ a také známé nejistoty – jako je nevlídné počasí – což ztěžuje předpovědi, řekl během brífinku.

Inaugurační start SLS je známý jako mise Artemis 1, při které Orion bez posádky urazí 280 000 mil (450 000 km) na Měsíc a zpět, aniž by přistál na měsíčním povrchu. Tím se připraví půda pro Artemis 2, opakování první mise, ale se skutečnou posádkou na palubě. Velkou show bude Artemis 3, ve které se dva astronauti NASA – žena a osoba jiné barvy pleti – pokusí přistát na Měsíci. Artemis 2 je aktuálně naplánován na květen 2024, zatímco Artemis 3 se neuskuteční dříve než v roce 2025. Během dnešního briefingu byli představitelé NASA kousaví ohledně nejnovějšího zpoždění a zda to bude mít nějaký vliv na tyto již existující časové osy.

Dnešní briefing nabídl z hlediska specifik jen velmi málo a obecnou zprávou bylo, že inženýři tvrdě pracují na velmi obtížném úkolu. Jako vždy musíme tyto nové termíny přijmout s rezervou. Je fér říci, že NASA je neuvěřitelně neobratná, pokud jde o vytváření životaschopných časových os.

Více: Astronomové potvrdili, že na oběžné dráze Země se potuluje druhý trojský asteroid.