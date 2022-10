Putin povolal Erdogana a plánuje pumpovat více ruského plynu přes Turecko

Putin předkládá tureckému prezidentovi nový plán pro „plynovou osu“

Moskva hledá nový koridor po poškození baltských ropovodů

Erdogan je považován za hlavního diplomatického hráče v rusko-ukrajinské válce

ASTANA (Reuters) – Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek navrhl svému tureckému protějšku Recepu Tayyipu Erdoganovi, že Moskva by mohla vyvážet více plynu přes Turecko a přeměnit ho v nové zásobovací „uzly“ ve snaze zachovat ruský energetický vliv v Evropě.

Na schůzce v Kazachstánu Putin řekl, že Turecko nabídlo nejspolehlivější způsob dodávek plynu do Evropské unie a že navrhovaná platforma umožní určování cen bez politiky.

Rusko se snaží přesměrovat dodávky z baltských plynovodů Nord Stream, které byly minulý měsíc poškozeny při explozích a jsou stále předmětem vyšetřování. Rusko obvinilo Západ, aniž by poskytlo důkazy, a odmítlo to, co nazývalo „hloupá“ tvrzení, že sabotovalo samotné ropovody.

Putin řekl Erdoganovi, že centrum bude „platformou nejen pro dodávky, ale také pro stanovování cen, protože jde o velmi důležitou otázku“.

„Dnes jsou ty ceny velmi vysoké,“ řekl. Můžeme se snadno zorganizovat [them] Na přirozené tržní úrovni, bez jakéhokoli politického podtextu.“

Erdogan v televizní části jejich setkání neodpověděl, mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov však podle agentury RIA uvedl, že oba muži nařídili rychlé a podrobné prozkoumání nápadu.

Rusko dodalo asi 40 procent evropského plynu před svou invazí na Ukrajinu z 24. února, ale prudce omezilo toky ještě před výbuchy a obvinilo technické problémy, které podle něj byly výsledkem západních sankcí.

Evropské vlády toto vysvětlení odmítly a obvinily Moskvu z využívání energie jako geopolitické zbraně.

Ruský prezident Vladimir Putin a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se setkali na okraji šestého summitu Konference o opatřeních pro interakci a budování důvěry v Asii (CICA) v Astaně v Kazachstánu dne 13. října 2022.

Turecké zprostředkování

Vztahy s Tureckem, který je členem NATO, jsou pro Rusko životně důležité v době, kdy Západ zasáhly vlny ekonomických sankcí, ke kterým se Ankara zdržela připojení. Turecko ale ruský krok k anexi čtyř ukrajinských regionů odmítlo a označilo to za „vážné porušení“ mezinárodního práva.

Erdogan se snažil být prostředníkem mezi Moskvou a Kyjevem, přičemž v červenci dosáhl vzácného průlomu, když zprostředkoval dohodu s OSN umožňující obnovení komerčního vývozu ukrajinského obilí z černomořských přístavů uzavřených Ruskem.

Rusko si však stěžovalo, že jeho vývoz obilí a hnojiv, ačkoli není přímo terčem západních sankcí, stále čelí překážkám kvůli problémům s přístupem do zahraničních přístavů a ​​získáním pojištění.

Erdogan řekl Putinovi: „Jsme odhodláni posílit a pokračovat ve vývozu obilí… a v přepravě ruského obilí a hnojiv do méně rozvinutých zemí přes Turecko.“

Ruští představitelé před schůzkou uvedli, že jsou ochotni vyslechnout návrhy z Turecka na pořádání mírových rozhovorů zahrnujících Rusko a Západ.

Peskov však podle agentury RIA uvedl, že „otázka rusko-ukrajinského vyrovnání nebyla projednána“ ze strany vůdců.

Tento týden ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov signalizoval zvýšenou vnímavost k jednání poté, co Moskva utrpěla sérii vojenských porážek. Washington jeho prohlášení odmítl a označil je za „pozice“.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyloučil, že by s Putinem promluvil poté, co oznámil anexi čtyř ukrajinských regionů a poté, co Rusko tento týden zaútočilo raketami na ukrajinská města po útoku na životně důležitý most mezi Ruskem a jeho dobytým Krymem. 2014.

Informovala o tom agentura Reuters. Napsal Mark Trevelyan, střih Kevin Levy

