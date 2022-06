Falešný tweet Bloodborne Remaster šílí fanoušky

No, aby bylo jasno, tam ne byl jsem nesená krví remasterovat reklamu. Cokoli je tady ona má Bylo to vymyšlené – a explodovalo to. Vydávajíc se za populární herní zpravodajský účet Nibel, někdo oklamal tisíce lidí, aby uvěřili, že Sony konečně splnilo sny každého fanouška FromSoftware.

Bloodborne remastered vyjde na PS5 v srpnu 2022 a PC ve 2. čtvrtletí 2023 „Přichází s širokou škálou vylepšení, včetně 60 snímků za sekundu, nativního rozlišení 4K a odrazů sledování paprsku,“ Bluepoint Games vede vývoj se softwarem Nixxes.https://t.co/XlBMrfM453 pic.twitter.com/Kr1BaXFNGa – Nibel (Nlbellion) 30. května 2022

Nahoře je tweet, který hodně poskočil — na první pohled velmi přesvědčivý, ale při bližším prozkoumání se samozřejmě vše rozpadá. Odkaz PS Blog vás přesměruje na příspěvek z roku 2015, název účtu je zjevně špatně napsaný. Je to oplzlý trik, ano, ale víc než cokoli jiného se ukazuje jako chuť na návrat Bloodborne.

RPG patří mezi to nejlepší na PS4 a mnozí by tvrdili, že jde o dosud nejvýkonnější hru od FromSoftware. Navzdory všeobecnému uznání však hory fanoušek umění (A fanouškovské hry), a nespočet výzev na podporu hry, Sony s tím nic neudělala. Nebyl to týden, co by fanoušci ani nepožádali o opravu výkonu PS4 Pro, která by opravila nechvalně trhanou snímkovou frekvenci. V poslední době se ti samí fanoušci dožadují vydání hry na PS5 a PC, buď s modem, nebo kompletním remakem. Vše samozřejmě (zřejmě) padá na nulu, jelikož Bloodborne zůstává po letech stejný.

I když je tato falešná reklama nepochybně frustrující, ukazuje, že jednoho dne remaster Bloodborne dopadne velmi dobře. V době psaní měl tweet 10,4 tisíc lajků a příslib, a když se jen prohrabávám reakcemi a citacemi z tweetů, na povrch prosvítá vzrušení a očekávání tohoto nepolapitelného projektu. Pokud někdo ze Sony věnuje pozornost, je to jistě stejně dobrý krok jako každý dobrý nápad vrátit Bloodborne.

Chtěli byste vidět, jak Bloodborne dostane mod, který si zaslouží? Chtěli byste v tuto chvíli raději kompletní remake, nebo dokonce pokračování? Sněte ve velkém v sekci komentářů níže.