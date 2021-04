Česká poslanecká sněmovna přijímá změny zákona o skupině, ale ne všechny návrhy uspěly

Postupy sběru v České republice. (Balíček: Romea.cz)

Sněmovna reprezentantů České republiky schválila 16. dubna 2021 novelu zákona o sbírkovém řádu. Bude-li novela schválena Senátem, je jasné, že sběrná opatření, která nepřinášejí výsledky, nebudou moci pokračovat donekonečna.

Podle schválené novely byla částečně omezena i konfiskace movitého majetku během procesu sběru. Sněmovna reprezentantů však opět odmítla pokusit se požadovat, aby v jejich oblasti působili sběrní agenti.

Český senát nyní vyhodnotí model postupu sběru, který by novela vytvořila, kdyby se stala zákonem. Některé kluby ve Sněmovně reprezentantů, ať už z vládní koalice nebo opozičních stran, nebyly s konečným výsledkem schválených změn spokojeny.

Nespokojené strany tvrdí, že se domnívají, že schválené změny jsou velmi malé. Zástupci různých frakcí doufají, že Nejvyšší rada zasáhne s cílem posílit zákon.

Česká ministryně spravedlnosti Marie Benisová (z ANO) rovněž uvedla, že z výsledku není nadšená. „Senátoři budou mít těžkou práci,“ řekla.

Konečně schválená verze návrhu zákona stanoví šestiletou lhůtu, po které budou inkasní zástupci muset zastavit veškerá řízení, která nepřinesla výsledky. Věřitel může tento krok zvrátit tím, že zaplatí náklady na řízení.

Postupy, které nepřinášejí výsledky, však mohou trvat maximálně 12 let. Vláda ČR původně navrhla základní lhůtu pro výběrové řízení na tři roky a maximálně na 12 let.

Sněmovna reprezentantů rovněž souhlasila s omezením výběru movitých prostředků, pokud je dlužník v důchodu, tělesně postižený nebo pokud mu vznikl dluh jako nezletilý. Dlužník může také obrátit prodej movitého majetku zaplacením nejméně 1 500 Kč [EUR 60] Nad částku jejich příjmu, kterou zákon stanoví.

Tři společné návrhy od křesťanských demokratů (KDU-SL) a pirátů, které mají být předloženy místním soudním orgánům agentům pro vymáhání pohledávek, budou distribuovány prostřednictvím tzv. Rotace, kromě požadavku zaměřit všechny inkasní akce cílení na stejného dlužníka s jediným inkasním agentem, který opět narazil na odpor zástupců rady. Jedna z navrhovaných změn předpokládá, že inkasní zástupci budou působit na celém území konkrétního regionu, zatímco další dva navrhují různé typy místních jurisdikcí částečně, pouze pro určité typy dluhů.

V současné době si věřitelé mohou pro zahájení řízení svobodně vybrat libovolného inkasního agenta kdekoli. Ivan Bartusch, šéf pirátů, zveřejnil na Facebooku následující shrnutí: „Naše víceletá cesta, která se pokoušela proniknout do skupin chapadel chobotnic, a náš pokus prosadit naši původní změnu jednacího řádu Společenství skončila ztrátou dnes ve Sněmovně reprezentantů. Nelze nalézt politickou vůli. Tyto změny se vyskytují mimo jiné v denominacích. Post-COVID éra by mohla tlačit mnoho lidí do pasti skupin, které se zadlužily, aby přežily a které nebyly schopny plnit své závazky a zaplatit své účty bez jakékoli chyby z jejich strany. “

„Obnova státu“ (Přestavba státuIniciativa také protestovala proti neúspěchu změn na sociálních médiích: “Zástupci ANO a regionálních ODS odmítli inkasní agenty. Korupční agenti a ti, kteří obchodují s dluhy, mohou oslavovat – tento zlověstný čin bude pokračovat …”.

Zavedení tzv. Teritoria již dávno podpořila Komora agentů sběru. Podle jejich názoru může zásada místní příslušnosti velmi pomoci při stabilizaci systému vymáhání práva.

Někteří agenti skupiny však s regionálním zavedením nesouhlasí. Pokud jde o staré dluhy, řeší je dva z návrhů přijatých Sněmovnou reprezentantů.

Pokud dlužník dluží peníze samotnému státu nebo jakékoli jiné veřejné instituci, bude mu stačit zaplatit původní částku plus 750 Kč. [EUR 30] O nákladech řízení v případě, že bude zákon nakonec přijat Senátem. Jakékoli inkasní řízení, při kterém je originál 1500 Kč [EUR 60] Nebo méně, jehož obnova nepřinesla výsledky, také přestane.

V takových případech bude věřitelům část jejich příspěvků hrazena státem v podobě osvobození od daně a stát rovněž pokryje část výdajů agentů pro vymáhání pohledávek spojených s jejich pokusy o vymáhání dlužných peněz. Sněmovna reprezentantů však neprošla ústřední částí vládního zákona.

Odmítnutá přísaha se týkala centralizace všech inkasních postupů u jednoho dlužníka s inkasním agentem, který nejprve žaloval tohoto dlužníka. Vláda doufala, že tato změna sníží náklady na tato opatření.

Mezi další pozměňovací návrhy, které nyní přijala Sněmovna reprezentantů, patří požadavek použít nejprve shromážděné prostředky k úhradě principu dluhu, poté úroků. Pokuty za dluhy vzniklé za nezaplacení do systémů zdravotní péče a sociálního zabezpečení se také sníží, pokud se zákon nakonec stane zákonem.

Sněmovna reprezentantů rovněž přijala další drobné změny. Jedná se například o povinnost inkasního agenta zaznamenávat telefonní hovory o postupech sběru a uložit zákaz konfiskace jakýchkoli vládních bonusů nebo výhod zaměřených na zmírnění dopadů některých nesrovnalostí způsobených komunistickým režimem nebo odměňování těch, kteří podílel se na národním odboji.