Vědci právě otevřeli víko zásobníku na vzorky asteroidů NASA – Ars Technica

Dante Lauretta čekal téměř 20 let, než dostal do rukou autentické vzorky z asteroidu, které jsou podle něj klíčové pro vyřešení záhad o původu života na Zemi. V úterý se poprvé podíval na prachová zrna vrácená misí NASA OSIRIS-REx.

Protože si chtějí být jisti, členové vědeckého týmu OSIRIS-REx smete trochu prachu z plechovky vzorku asteroidu a pošlou jej do laboratoře k analýze. Není však pochyb o tom, že prachová zrnka, která se objevila hned poté, co vědci otevřeli víko plechovky, pocházejí z asteroidu Bennu, kde sonda OSIRIS-REx při svém sestupu v roce 2020 zachytila ​​kameny.

Kosmická loď dokončila svou okružní cestu k asteroidu Bennu přistáním poblíž cílového bodu návratové kapsle vzorku v neděli ráno v Utahu. Mateřská loď OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security-Regolith Explorer) vypustila kapsli, aby se ponořila do atmosféry a zároveň vystřelila ze svých trysek, aby manévrovala na trajektorii a vrátila se do sluneční soustavy na prodlouženou misi k návštěvě jiné asteroid.

Pozemní týmy kapsli rychle získaly a v pondělí ji poslaly z Utahu do Johnsonova vesmírného střediska NASA v Houstonu na palubě nákladního letadla amerického letectva. Poté putovalo do speciálně postaveného ultračistého zpracovatelského zařízení ve vesmírném středisku, které je také domovem sbírky měsíčních hornin přivezených zpět na mise NASA Apollo před více než 50 lety.

Podnos na vzorky byl poté umístěn do schránky na rukavice, aby vědci mohli pracovat se zařízeními přes otvory v rukavicích. V úterý pak přišel okamžik, kdy vědci otevřeli víko.

„Dnes jsme otevřeli krabici a viděli jsme, že je vidět nějaký černý, prachu podobný materiál,“ řekla Loretta v úterý. „Doufáme, že je to od Bennua. Očekáváme, že něco z toho nasbíráme zítra ráno a půjde to přímo do laboratoří.“

„T„Toto je první pohled na to, co bychom mohli mít. Existuje dobrý náznak, že bychom mohli mít vzorek,“ řekla Loretta.

Špička ledovce

Když sonda v roce 2020 opustila asi 1600 stop (500 metrů) široký asteroid Bennu, inženýři odhadli, že sonda shromáždila asi 250 gramů nebo 8,8 unce vzorků z porézního povrchu Bennu. Kosmická loď odebrala vzorky asteroidu tak, že před něj natáhla robotickou ruku, pak raketově odletěla z povrchu, přičemž s Bennu přišla do kontaktu jen na několik sekund. Když kosmická loď přistála na asteroidu, uvolnila výron plynu, aby nasměroval uvolněné kameny do sběrné komory ve tvaru vzduchového filtru na konci ramene robota. Toto zařízení se nazývá mechanismus pro získávání vzorků touch-and-go neboli TAGSAM.

Vědci zjistili, že dveře do sběrné komory byly otevřené větším skalnatým materiálem, přičemž některé úlomky horniny unikaly do vesmíru, a tak se rozhodli rychle uložit vzorkovací zařízení uvnitř návratové kapsle, aby nedošlo ke ztrátě dalšího materiálu. To vedlo některé vědce z týmu OSIRIS-REx k otázce, zda by se kosmická loď mohla vrátit na Zemi s více než 250 gramy, což je čtyřnásobek minima potřebného pro úspěch mise.

Výzkumníci pravděpodobně nebudou s jistotou vědět, kolik materiálu OSIRIS-REx přinesl domů, až příští měsíc. To bude vyžadovat, aby laboratorní tým v Houstonu vyjmul mechanismus odběru vzorků TAGSAM z jeho zádržných prvků uvnitř pouzdra, které jej chránilo na cestě zpět na Zemi jako hnízdící panenku. Poté přístroj otevřou a doufají, že najdou větší kusy skály. To vše by se mělo stát během následujících dvou týdnů.

Ale první pohled do vzorkovnice vypadá slibně.

„Do pátku bychom měli mít dobrý přehled o tom, co nám rychlá analýza říká (o prachu),“ řekla Loretta. „Za prvé, máme skutečně prach z asteroidů? To je první věc. Je to typ materiálu, který jsme očekávali na základě dálkového průzkumu Země, který jsme na asteroidu provedli? A jak se to vkládá do našeho vzorku? Plán analýzy to, co jsme si během posledních pár let psali, je docela skvělé.“ Podrobnosti?

„Toto je jen prach, který teď jasně vidíme. Skutečný poklad je uvnitř TAGSAM, ke kterému nebudeme mít přístup pravděpodobně koncem příštího týdne, a bude to velmi uvážlivý proces, abychom zjistili, jaká je povaha tohoto kolekce je a jak je můžeme spravedlivě distribuovat našim mezinárodním partnerům,“ řekl.

NASA vyhradí asi 70 % vzorku asteroidu pro analýzu desetiletí do budoucnosti vědci vybavenými novými laboratorními technikami a technologiemi. NASA naplánovala tiskovou konferenci na 11. října, aby odhalila další podrobnosti o povaze vzorku z Bennu.

„Cítím se tu tak šťastná, protože tohle je okamžik, o kterém jsme snili,“ řekla Loretta. „Věc, která se dotkla Bennu, je nyní v našich laboratořích. Samozřejmě se nemůžeme dočkat, až se dostaneme dovnitř. Stále máme spoustu práce. Stále se musíme dostat dovnitř tohoto TAGSAM. Tady je skutečný poklad je, ale my „Víme, jak na to a tým je připraven a je připraven jít.“