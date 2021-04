Česká průmyslová výroba v únoru poklesla

Data Českého statistického úřadu (ČSÚ) ve čtvrtek ukázala, že průmyslová a stavební produkce v České republice v únoru poklesla.

Na měsíčním srovnání průmyslová produkce v únoru po sezónním očištění poklesla o 2,0%. V samostatné zprávě pražská statistická agentura uvedla, že stavební produkce meziročně v únoru poklesla o 11%, poté co v předchozím měsíci poklesla o 5,2%. Byl to jedenáct po sobě jdoucí měsíc poklesu stavební činnosti uprostřed pokračující pandemické krize.

