Federace Overwatch League Activision Blizzard vyšetřována federály

Americké ministerstvo spravedlnosti studuje politiku platového stropu Ligy Overwatch, která penalizuje týmy, které hráčům příliš platí, podle nová zpráva podle tečkovaný sport.

Vyšetřování vede pracovní skupina pro civilní chování, která je součástí protimonopolního oddělení ministerstva. ke mě tečkovaný sportOrganizátoři zkoumají, zda není porušena tajná měkká hranice platů Overwatch League Protimonopolní zákon z roku 1890 Protože hráči nejsou cechy. I když vyšetřování není trestné, tečkovaný sport Zprávy naznačují, že s „několika bývalými zaměstnanci Overwatch League“ již byli úředníci DOJ vyslechnuti a že současní zaměstnanci Activision Blizzard byli společností instruováni, aby „nemanipulovali ani nezničili informace týkající se platů hráčů“.

Ministerstvo spravedlnosti a Activision Blizzard neodpovědělo okamžitě na žádost o komentář Kotaku.

Mluvčí Activision Blizzard uvedl: „Obdrželi jsme dotaz od ministerstva spravedlnosti a podle toho spolupracujeme.“ tečkovaný sport. “Poskytujeme epickou zábavu našim fanouškům a podporujeme naše hráče a týmy při produkci nejkonkurenceschopnějších a nejzábavnějších turnajů v esportu na světě.”

Daň z konkurenceschopného zůstatku v Pozorovací liga byl jsem poprvé zmíněno Dexter v roce 2019, ale nebyla veřejně potvrzena společností Activision Blizzard. ke mě tečkovaný sportV roce 2020 byla maximální měkká mzda pro každý tým 1,6 milionu $. Za každou dolarovou franšízu, jako je San Francisco Shock, Shanghai Dragons a London Spitfire, zaplatili víc než to, museli zaplatit lize další částku, aby ji přerozdělili dalším týmům. I když to teoreticky pomůže udržet ligu vyváženou, pokud jde o utrácení týmu, bude to také odrazovat týmy od nabízení hráčům konkurenceschopnějších platů.

Zprávy o vyšetřování ministerstva spravedlnosti přicházejí uprostřed Pozorovací ligaje 2021 pravidelné obdobíSe začátkem play-off příští měsíc. Většina zápasů byla kvůli probíhající pandemii hrána offline. Oba týmy v současné době soutěží v polovině sezóny v letním play-off.

Zprávy již zahájily novou diskusi o odborech v epsorts, která je pro Všimněte si a sledujte hráči Možná budete chtít znovu zvážit před dalším přechodným obdobím.