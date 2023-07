174 indických studentů získalo stipendia Erasmus Mundus pro postgraduální studium v ​​Evropě – Vzdělávání Indie | Nejnovější zprávy ze vzdělávání | Novinky ze světa vzdělávání

Nové Dillí: 174 indických studentů, z nichž více než 50 % jsou ženy, získalo prestižní stipendia Erasmus Mundus pro studijní programy

Počínaje akademickým rokem 2023-24. Jedná se o vůbec největší skupinu indických studentů, kteří obdrží stipendia v rámci ročního výběru. Celosvětově, 2835

Studenti ze 143 různých zemí obdrželi stipendia.

Delegace Evropské unie v Indii uspořádala akci pro odjíždějící indické studenty na oslavu tohoto úspěchu, který je důkazem rostoucích vazeb a mobility lidí mezi EU a Indií. Indičtí studenti, kteří získali stipendia pro společný magisterský program Erasmus Mundus (EMJM), brzy odjedou do Evropy na postgraduální studium. Programy Erasmus Mundus jsou inovativní společné magisterské programy organizované skupinou univerzit.

Jeho Excelence Seppo Nurmi, úřadující delegace EU v Indii a Bhútánu, blahopřál studentům: „Jsem potěšen, že se mohu podělit o to, že 174 indickým studentům byla letos udělena stipendia Erasmus, což překonalo počet 161 indických studentů z minulého roku. program Erasmus je, to stojí za to. Velký potlesk. Zdůrazňuje stále více mezilidských vazeb mezi EU a Indií, které jsou důležitým pilířem našeho partnerství.“ Dodal: „Program Erasmus+ poskytuje studentům nejen moderní vzdělávací příležitosti a profesní rozvoj, ale také jim umožňuje získat bohaté kulturní zkušenosti a jedinečnou příležitost prozkoumat rozmanitost Evropy. Přeji všem studentům obohacující cestu.“

V rámci tohoto plně financovaného stipendia jsou všechny náklady včetně nákladů na účast, cestovních nákladů a příspěvku na živobytí hrazeny pro příjemce. Vybraní indičtí studenti z kohorty Erasmus Mundus 2023–2025 budou mít možnost studovat a provádět výzkum na nejméně dvou univerzitách v různých evropských zemích a získat společný, dvojitý nebo vícenásobný titul. Evropa je dnes domovem více než 4 000 institucí vysokoškolského vzdělávání, od výzkumných institucí na vysoké úrovni až po malé instituce,

Vysoké školy zaměřené na výuku s více než 17 miliony studentů a 1,5 milionu akademiků, včetně 435 000 výzkumných pracovníků. Letošní největší počet příjemců Erasmus Mundus pocházel z 21 států a unijních území po celé Indii, z Uttarpradéše, Maháráštry, Západního Bengálska, Dillí a Keraly. Společně budou během příštích dvou let hostit převážně indičtí studenti v 17 různých zemích EU, přičemž někteří budou studovat v jiných zemích. Mezi nejlepší hostitelské země pro studenty cestující v aktuálním akademickém roce patří Francie (48), Itálie (27), Belgie (20), Finsko (11), Španělsko (10), Spojené království (5), Portugalsko (17), a Nizozemsko (04). ), Německo (06), Švédsko (02), Rakousko (06), Dánsko (04), Irsko (02), Maďarsko (02), Turecko (02), Česká republika (04), Estonsko (01) a Řecko (01). ) a Norsko (01) a Srbsko (01).

V letošním roce se indičtí studenti rozhodli studovat eklektickou a rozmanitou škálu předmětů jak ve vědách, tak ve společenských vědách, z nichž mnohé jsou v souladu se strategickým partnerstvím EU-Indie. Na špici zůstaly kurzy energetiky, environmentalistiky, medicíny a datového managementu

Výběr témat letos. Ve vědě zůstaly oceánské vědy, astrofyzika, vesmírná věda, nanověda, cirkulární ekonomika a udržitelnost

populární, zatímco genderová studia, lingvistika, mezinárodní studia a kulturní studia patřily mezi nejlepší volbu mezi studenty společenských věd.

Zástupci členských států na akci komunikovali se studenty a vyměňovali si informace, které by jim umožnily tuto příležitost co nejlépe využít. Každoroční akce se zúčastnili absolventi indického programu Erasmus a úředníci z EURAXESS a Erasmus Mundus Society of India. V roce 2022 obdrží stipendia Erasmus Mundus 161 indických studentů. O programu EU Erasmus+: Erasmus, tedy plán pro evropský region

For University Student Mobility, je program vytvořený v roce 1987 Evropskou unií na podporu nejen vzdělávání studentů z celého světa, ale také na podporu partnerství mezi univerzitami a zeměmi. Již 36. ročník tohoto programu podporuje vzdělávání, školení, mládež a sport. S rozpočtem 26,2 miliardy EUR (2 096,94 milionů Rs) na období 2021–2027 jde o největší program pro studenty na světě.

Mobilita a také důležitý projekt pro kolaborativní financování. Prostřednictvím tohoto programu si Evropská unie přeje podporovat akademickou mobilitu a mobilitu mládeže a spolupráci mezi členy Evropské unie, ale také s jinými regiony světa, včetně Asie. Erasmus Mundus je obchodní značka pro vynikající magisterské programy v širokém spektru oborů, na které Evropská unie každoročně financuje plná stipendia. Podrobnosti naleznete na: https://erasmusplus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-individuals/students/erasmus-mundusjoint-masters-scholarships