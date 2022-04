Stále doufám, že Artemis vydám v červnu navzdory dvěma uzavřeným zkouškám

CNN

NASA stále usiluje o start v červnu poté, co byl v pondělí odvolán druhý pokus o závěrečný test její mise Artemis I na Měsíc.

„Nejsme připraveni se vzdát“ při startu v červnu, řekl Mike Sarafin, ředitel mise Artemis, novinářům na úterní tiskové konferenci.

V pondělí provedla NASA druhý pokus o to, co nazvala zkouškou, která simuluje každou fázi startu, aniž by se raketa skutečně vynořila z odpalovací rampy. Zkouška je kritickým krokem v první fázi programu NASA Artemis, od kterého se očekává, že do roku 2025 vrátí lidi na Měsíc a přistane na Měsíci první žena a první lidé barvy pleti.

Charlie Blackwell Thompson, manažer startu Artemis pro program NASA Exploration Ground Systems, řekl, že test byl v pondělí zastaven před dokončením kvůli problému s panelem na mobilním odpalovacím zařízení, který ovládá pojistný ventil primárního stupně. Podle NASA ventil uvolňuje tlak z primárního stupně rakety a zároveň vede nádrž s pohonnou látkou.

Tým se pokusil problém vyřešit tím, že zkusil primární a sekundární ventily, ale nebyli schopni to opravit.

Blackwell-Thompson řekl, že kvůli denní době se úředníci rozhodli zastavit operace, dokud se tým nebude moci podívat na tabuli.

„Byl to test a účelem testu bylo plně porozumět našim systémům v naší konfiguraci v den spuštění,“ řekla. „Náš tým toho dokázal hodně.“

O dalším pokusu o mokré zkoušení zatím nepadlo slovo Sarafin ale řekl, že to očekává „v krátké době“.

Zkouška měla být původně dokončena v neděli, ale byla přerušena před nabitím pohonné látky. Bylo to kvůli problémům se dvěma vrtulemi používanými k natlakování mobilního odpalovacího zařízení – pohyblivé věže, na kterou by raketa seděla před startem.

NASA v pondělí uvedla, že se jí podařilo vyřešit poruchu vrtulí, které jsou potřebné ke stlačování utěsněných oblastí uvnitř raketometu a zadržování nebezpečných plynů.

Výsledky tréninku v mokrém oblečení určí, kdy se Artemis I vydá na misi za Měsíc a zpět na Zemi.

Během letu bezpilotní kosmická loď Orion vystřelí nad raketou SLS, aby dosáhla Měsíce a urazila za ním tisíce mil – dále, než uletěla jakákoli kosmická loď určená k přepravě lidí. Očekává se, že tato mise potrvá několik týdnů a skončí sprškou Orionu v Tichém oceánu.

Artemis I bude posledním testovacím místem Orionu, než kosmická loď dopraví astronauty na Měsíc, 1000krát více na Zemi než na místo Mezinárodní vesmírné stanice.

Po letu Artemis I bez posádky bude Artemis II lunární let a Artemis III vrátí astronauty na měsíční povrch. Harmonogram zahájení následujících misí závisí na výsledcích mise Artemis I.