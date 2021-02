Dva hostitelé „Odpovědět všem“ si povzdechli během spadnutí „kuchyňského testu“

Záloha v tomto měsíci, odpovědět všem Zahájil ambiciózní minisérii,Vyzkoušejte kuchyňKdo se snažil čelit jednomu z největších příběhů o mediální zprávě o dynamice toxického pracoviště, ke kterému došlo loni v létě: Imploze Dobrou chuť Kvůli skandálu.

Ale brzy po spuštění druhé epizody, odpovědět všem Vypadá to, že prochází svým vlastním účtem. Ve středu večer zaslala manažerka Gimlet Lydia Bulgreen interní e-mail s oznámením, že Srothi Bennamini, hlavní korespondent programu, který vedl „Zkušební kuchyň“, sérii okamžitě stáhl, zatímco PJ Vogt, Odpovědět všem Spoluzakladatel, hostitel požádal, aby si vzal čas mimo show jako celek.

Tento vývoj přichází poté, co bývalý zaměstnanec Eric Edings, Zveřejněte vlákno na Twitteru Pinnamaneni a Vogt jsou konkrétně obviňováni z přispívání k „toxické dynamice v Gimletu“, která byla „téměř totožná“ s kulturou Bon Appetit zobrazenou v minisérii. Eddings napsal: „Příběhy zaměstnanců BA si zaslouží být vyprávěny, ale pro mě je škodlivé, že tyto zprávy a vyprávění pocházejí od dvou lidí, kteří aktivně a hluboce odporují mnohonásobnému úsilí o diverzifikaci obsahu a zaměstnanců Gimlet.“

Vlákno pokračovalo s řadou obvinění proti Pinnamanenimu a Vogtovi a zobrazovalo je jako aktivně bojující proti snahám o diverzifikaci zaměstnanců a obsahu společnosti primárně spojeným s počáteční kampaní na pracovišti za účelem vytvoření odboru. Toto konsorcium bylo vytlačeno krátce před tím, než společnost Spotify získala společnost na začátku roku 2019.

Podle interního e-mailu měla být „The Test Kitchen“ posledním příběhem Pinnamaneniho odpovědět všem Před přechodem na další projekty ve společnosti. Rovněž naznačila, že společnost má v plánu diskutovat o tom, co bude v minisérii následovat. odpovědět všemOčekává se, že bude pokračovat ve výrobě, je to jeden z největších podcastů Spotify.

Spotify k tomuto problému zatím neposkytl komentář; Poplatky se vztahují k období, které vedlo k jejímu získání Gimlet a následným změnám, které ve společnosti provedla, včetně jmenování Polgreen, bývalé redaktorky HuffPost. Ve středu večer jsem však byl zaskočený Tweet omluvu Oznámením, že se dočasně stáhne ze show. „Během Gimletovy éry jsem jako spojenec špatně selhal,“ napsal. „Neměl jsem v úmyslu zastavit úsilí odborů a jsem velmi šťastný z jejich úspěchu … Nedokončil jsem svou práci, ale nemyslím si, že by mě někdo teď potřeboval, abych zabral místo.“ Pinnamaneni taky Sama zveřejnila svou omluvu.

Celý text e-mailu od společnosti Polgreen:

Ahoj Gimlet,

Chci začít uznáním komplexní a emocionální povahy toho, co se stalo na sociálních médiích a v rozhovorech za posledních 24 hodin. Vedl jsem přímé diskuse s účastníky a mnoha z vás, kteří pociťují dopad tohoto, a plánuji v těchto diskusích pokračovat v příštích dnech a týdnech.

Od chvíle, kdy jsem dorazil do Gimletu, bylo jasné, že je třeba udělat naši kulturu a že je třeba změnit velké věci, aby bylo toto místo lepší a spravedlivější. Strávili jsme spoustu času prací na provedení těchto změn ve spolupráci s mnoha z vás. Tyto události připomínají množství zbývající práce.

PJ požádala, aby odstoupil ze své role v pořadu a vzal si volno, a ona souhlasila. Záměrem vždy bylo, aby tato krátká série byla Strothyho posledním příběhem pro Reply All, než přešla na jiné projekty v Gimletu, ale místo toho show okamžitě opustí. Tým Reply All a já budeme v příštích dnech diskutovat o plánech The Test Kitchen.

Ve společnosti Gimlet provádíme kreativní práci ve spolupracujících týmech. Práce je opravdu obohacující a skličující. Zahrnuje občas upřímné a obtížné rozhovory. Ale tyto rozhovory by měly probíhat s respektem. Nikdo v Gimlet nebo Spotify není příliš důležitý ani mocný, aby se vyhnul odpovědnosti za své chování, včetně mě.

Tyto události také připomínají, že jsme uprostřed procesu konfrontace kolektivního vyjednávání. Sedíme si navzájem u stolu a vyjednáváme. Ale vím, že lidé, kteří organizovali unii, jsou motivováni touhou vylepšit Gimlet. Možná se neshodneme na specifikách, jak dosáhnout tohoto cíle, ale sjednotila nás touha udělat z Gimletu nejlepší místo pro práci nejambicióznějších tvůrců zvuku. Myslím, že díky tvrdé práci na obou stranách jsme udělali velký pokrok.

Musíme toho hodně udělat. Navzdory výzvám, kterým v poslední době čelíme, si myslím, že svět potřebuje více vašich výjimečných příběhů. Budeme mít čas si o tom promluvit společně se všemi našimi pracovníky příští týden, ale rád si promluvím i předtím.

Lýdie