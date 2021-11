WHO vyžaduje plné očkování, nošení roušek, fyzická vzdálenost

Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus se účastní tiskové konference pořádané Ženevskou asociací korespondentů Organizace spojených národů (ACANU) uprostřed epidemie COVID-19 v sídle WHO v Ženevě ve Švýcarsku dne 3. července 2020. Fabrice Cofferini | bazén | Reuters

Světová zdravotnická organizace vyzývá veřejnost, aby uplatňovala taktiku zmírňování onemocnění COVID-19 – včetně maskování a distancování – bez ohledu na stav očkování, protože případy přibývají v Evropě s blížícím se obdobím dovolených. Některé země a komunity byly vtaženy do „falešného pocitu bezpečí“, že pandemie je u konce a vakcíny jsou plně chráněny proti Covidu, řekl generální ředitel Světové zdravotnické organizace Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus novinářům během středeční aktualizace v Ženevě. Poznamenal, že vakcíny proti Covidu „zachraňují životy“ a snižují riziko vážných onemocnění a úmrtí, ale očkovátoři mohou virus stále chytit a šířit, protože sociální míšení se vrací na úroveň před pandemií. „I když jste byli očkováni, pokračujte v přijímání opatření, abyste zabránili infekci a nakazili někoho jiného,“ řekl Tedros. „To znamená nosit masku, udržovat si odstup, vyhýbat se davům a setkávat se s ostatními venku, pokud můžete, nebo v dobře větraném prostoru uvnitř.“ Tedros popsal Evropu jako „epicentrum pandemie“, kde čelí „neudržitelným tlakům“ jak na systémy zdravotní péče, tak na zaměstnance. Podle nejnovější týdenní epidemiologické aktualizace Světové zdravotnické organizace se Evropa během týdne končícího 21. listopadu podílela na 67 % z celkového počtu nových případů Covid ve světě s více než 2,4 miliony nakažených, což je o 11 % více než za předchozích sedm dní. Kancelář WHO pokrývá Evropu a Střední Asii Úterý řekl Dohromady tyto regiony přesáhly 1,5 milionu úmrtí v důsledku Covidu a do března 2022 by mohly utrpět dalších 700 000 úmrtí. Organizace očekává, že jednotky intenzivní péče ve 49 z 53 zemí regionu mohou během příštích čtyř měsíců zažít silný nebo vážný stres. READ Čína zintenzivňuje očkovací kampaň s vejci zdarma a jinými komoditami

Dr. Mike Ryan, výkonný ředitel Programu zdravotních mimořádných událostí WHO, uvedl, že současnou epidemii v Evropě přiživuje vládní zrušení opatření v oblasti veřejného zdraví. „V Evropě, dokonce i uprostřed velmi, velmi silného oživení případů, dokonce i uprostřed některých zemí, které jsou pod velkým tlakem ve svých zdravotních systémech, jsme svědky předpandemických úrovní sociálního míšení. a shromažďování a spoustu dalších věcí,“ řekl Ryan. „Ve skutečnosti se virus bude v tomto prostředí dále intenzivně šířit,“ dodal. Přestože většina celosvětově hlášených případů Covid je v Evropě, Tedros dodal, že „žádná země ani region ještě není mimo lesy“. Maria van Kerkhove, technická vedoucí WHO pro Covid, uvedla, že rozšíření očkovacího pokrytí, nošení roušek, používání sociálního odstupu a zlepšení ventilace uvnitř by mohlo pomoci snížit přenos viru Covid, aniž by bylo nutné před prázdninovou sezónou zavírat. Infekce covidem přibývají také ve Spojených státech, kde je podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse hlášeno v průměru více než 95 000 nových případů denně. Podle Hopkinse umírá ve Spojených státech na virus v průměru více než 1100 lidí denně. Více než 51 000 Američanů je v současné době hospitalizováno s Covid-19, podle sedmidenního průměru údajů o zdravotnictví a sociálních službách ke středu, což je nárůst o 7 % oproti minulému týdnu. Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí říká, že neočkovaní jedinci ve věku od dvou let by měli nosit masku ve vnitřních veřejných prostorách. Podle agentury by plně očkovaná osoba měla nosit pokrývku obličeje uvnitř nebo v přeplněných venkovních prostorách v místech s vysokým přenosem COVID-19. CDC také vyžaduje masky v letadlech, vlacích a autobusech, stejně jako ve všech dopravních střediscích. Pokyny Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) také doporučují vzdálenost šest stop mezi lidmi, kteří nežijí ve stejném domě, zejména pro ty, kterým hrozí vážné příznaky Covid. READ Případy koronaviru na Novém Zélandu klesají druhý den uprostřed uzavírky Scott Gottlieb, bývalý šéf amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv a a Pfizer Člen představenstva řekl CNBC, že více lidí, kteří byli očkováni, dostává virus, než si lidé uvědomují Špatné sledování superinfekcí ve Spojených státech