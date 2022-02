Německý ropovod se zastavil, protože Putin posílá vojáky na Ukrajinu

Londýn – Ruský plynovod na zemní plyn Do Německa v úterý, kde Spojené státy a jejich spojenci pohrozili dalekosáhlými sankcemi k potrestání prezidenta Vladimira Putina poté, co… Nařídil jsem jednotkám vstoupit na Ukrajinu.

Německý kancléř Olaf Schulz podnikl první kroky k pozastavení Proces certifikace pro plynovod Nord Stream 2, který by přiváděl zemní plyn do Evropy. Byla postavena, ale ještě nefunkční.

„Je důležité zahájit nové sankce nyní, abychom zabránili eskalaci a katastrofě,“ řekl Schulz na tiskové konferenci v Berlíně. „Toto jsou těžké hodiny pro Evropu a téměř 80 let po konci druhé světové války můžeme ve východní Evropě vidět novou válku.“

Dodal, že je to nutnéVyšlete jasný signál do Moskvy Takové jednání nezůstane bez následků.“

Dej to dovnitř Oficiálně uznaný Nezávislost dvou Moskvou podporovaných separatistických regionů ve východní části země v pondělí, před rozkazem k vyslání vojáků. Tyto kroky byly široce vnímány jako provokativní provokace po týdnech varování ze strany Spojených států, že se Rusko snaží vytvořit záminku k invazi svého souseda.

Německo závisí na Rusku asi z třetiny svého zemního plynu. Plynovod o délce 764 mil by zdvojnásobil kapacitu ruského exportu plynu do Evropy přes Baltské moře a umožnil by Moskvě obejít Ukrajinu.

Spojené státy přivítaly německý krok s tiskovou mluvčí Bílého domu Jen Psaki Cvrlikání Spojené státy budou „dnes pokračovat v našich speciálních procedurách“.

Dělníci na staveništi plynovodu Nord Stream 2 poblíž Kingisepp, Leningradská oblast, Rusko, 5. června 2019. Anton Vaganov/Reuters spis

„V noci jsme vedli úzké konzultace s Německem a vítáme jejich oznámení,“ napsala na Twitteru.

dříve tento měsíc, řekl prezident Joe Biden Spojené státy „ukončí“ ropovod, pokud Rusko napadne Ukrajina.

Tento krok ocenil i ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba, který v tweetu na Twitteru uvedl, že to byl „za současných okolností morálně, politicky a prakticky správný krok“.

„Skutečné vedení znamená dělat obtížná rozhodnutí v těžkých časech. Krok Německa to jen dokazuje.“

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv, který je nyní zástupcem šéfa ruské Rady bezpečnosti, tento krok kritizoval na sociálních sítích v tweetu zaslaném v angličtině a němčině.

„Vítejte ve skvělém novém světě, kde Evropané brzy zaplatí 2 000 eur za 1 000 metrů krychlových zemního plynu!“ napsal. (Dva tisíce eur odpovídá zhruba 2267 dolarům).

Ukrajinská vláda kvůli novému plynovodu přijde o značné množství příjmů a označila ho za „existenční hrozbu“ pro svou bezpečnost.

Na nové konferenci začátkem tohoto měsíce s Bidenem Schulz odmítl zaujmout pevný postoj k osudu Nord Stream 2 a řekl novinářům, že Německo „pracuje společně“ se svými spojenci.

stavět na 11 miliard dolarů Potrubí Projekt začal před pěti lety, ale pokrok se zastavil na konci roku 2019, kdy –Prezident Donald Trump uvalil sankce Společnosti a jednotlivci podílející se na pokládce potrubí.

Ruský ministr energetiky Nikolaj Šulginov podle agentury Reuters řekl, že Evropa nebude schopna nahradit velké množství ruského zemního plynu zkapalněným zemním plynem z jiných zemí.

Finanční trhy reagovaly na Putinovy ​​kroky vůči Ukrajině tím, že ceny ropy v jednu chvíli vzrostly na nejvyšší úroveň od roku 2014 v obavách, že by sankcemi mohly narušit ruský export energie. Zásoby jsou již napjaté, protože poptávka se zotavuje z pandemie, což v posledních měsících vyhnalo ceny nahoru.

Rusko je jedním z největších světových producentů ropy a zemního plynu a Evropa je při zásobování energií silně závislá na dovozu z Ruska.

Putinovo rozhodnutí také vyvolalo otřesy na trzích, protože akciové indexy v úterý ráno ve Spojeném království klesly, než se mírně zotavily, zatímco trhy Číny a Hongkongu klesly. Největší ztráty na akciovém trhu byly v Rusku, kde index MOEX v úterý klesl o 5 procent poté, co v pondělí ztratil téměř 11 procent.

Měny byly také volatilní, přičemž euro vůči dolaru rostlo poté, co dříve kleslo na nejnižší úroveň za více než týden. Rubl, ruská měna, klesl o 2,5 %.