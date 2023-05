Úlomek meteoritu prorazí střechu rodiny z New Jersey

Na první pohled pecka z avokáda, kterou Susie Cobbová našla v pondělí v domě svého otce v New Jersey, může být mimo jakoukoli zahradu. Ale při bližším pohledu odhalil zubaté okraje, které odhalily šedozelený interiér pod ohořelou černou kůrou.

Cobb uvažoval, jestli tam není víc té bourací koule, která spadla do ložnice jejího otce. A tak ona a její rodina požádali fyziky o odpovědi. Ve čtvrtek vědci z College of New Jersey potvrdili, že skála spadla z vesmíru.