Peking bude mít větší slovo v tom, kdo vede Hongkong.

Do dnešního dne si hongkongského výkonného ředitele vybrala 1200členná volební komise, v níž dominovali spojenci Pekingu. To umožnilo Číně vybrat si vůdce, kterým důvěřovala.

Masivní vlna podpory demokratického hnutí v regionu během masivních protestů v roce 2019 však zvýšila pravděpodobnost, že opozice získá většinu hlasů, aby zmařila volbu Pekingu.

Peking plánuje přidat do komise dalších 300 stránek, což by mohlo umožnit rozdělení více křesel mezi její spojence. Kongres také zavedl nové pravidlo, které by demokratům pravděpodobně zabránilo v hlasování volební komise. Aby mohl být kandidát nominován, bude nyní potřebovat alespoň určitou podporu od každé z pěti hlavních skupin ve výboru. Peking by nyní měl možnost vytvořit ze svých loajalistů úplně jednu skupinu, která by zabránila prodemokratickým kandidátům.

Je pravděpodobné, že takové kroky připraví příznivce demokracie o mnoho slov, když výbor hlasuje začátkem příštího roku o volbě hongkongského vůdce. Současná generální ředitelka Carrie Lam je způsobilá kandidovat na znovuzvolení, ale zatím musí říci, zda ano.