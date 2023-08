Vítězství Swiatek, Vondroušová

Světová jednička Ika Svitek postoupila do třetího kola Canadian Open výhrou 7-6(6) 6-2 nad Češkou Karolínou Plíškovou 7-6(6) 6-2. Jednička Plíšková však dokázala vyhrát dlouhé rozehrávky a udržet se v zápase, přičemž předvedla jak smrtící forhend, tak solidní pokrytí kurtu. „Tento první zápas byl výzvou a je to vždy výzva, zvláště proti hráči jako je tento,“ řekl Sviatek během rozhovoru na kurtu. Byl jsem solidní, protože jsem opravdu chtěl resetovat a přemýšlet o tom, co jsem mohl udělat lépe a Jsem moc rád, že jsem to udělal. V prvním setu se mi ale podařilo vynutit si tiebreak z 5:4, když Češka poslala forhend široký, aby to zapečeťovala. Dříve se musela vrátit dozadu. Ve druhém setu Svidek našel nového převod a šel na brzkou přestávku. Když jsem chtěl převzít kontrolu, nebylo možné se ohlédnout, protože její kombinace síly a kontroly se ukázala jako příliš mnoho, než aby je Plíšková překonat. Při podávání na zápas Svidek naservíroval Plíškové její první dvojchybu. brejk, ale Dhruva se hned v další hře probil, aby zpečetil vítězství. Další na řadě bude čtyřnásobný grandslamový šampion Svidek. Karolína Muchová bude poražena v letošním finále French Open, aby obhájila titul na US Open ještě tento měsíc. Wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová zakončila první zápas Caroline Wozniacké výhrou na 6 bodů po více než třech letech mimo soutěžní tenis. -2 7-5 výhra pro třetí kolo. Vondroušová využila svůj levý topspinový forhend a dobře maskovaný drop shot k tomu, aby Wozniackou rozběhla po kurtu a získala první sadu. Zdálo se, že Dánka odpracovala druhý set rychle, když Vondroušová odskočila do vedení 3:0. Opakované dvojchyby ale přinesly Wozniacké šanci na brejk, kterou proměnila na 3:1. Wozniacki vyhrál další tři hry a vyhrál 4-3 v epickém 13minutovém sedmém zápase. Stále frustrovanější Vondrušová zastavila krvácení. Devátá nasazená Češka pečetila nerozhodný stav na 5:5, než ji bekhendová chyba od Wozniacké postavila na prahu za stavu 6:5 a Vondroušová si zajistila devátou výhru v řadě přesným podáním na mečbol, který Wozniacká dokázala jen udržet. Troufají si vytvořit střet s americkou teenagerkou Coco Goffovou, která vyhrála pouze předchozí setkání. Wozniacki, bývalá světová jednička grandslamového šampiona, který v roce 2020 odešel do důchodu, aby založil rodinu, nakonec v Montrealu pod slunečným nebem odčinilo 41 nevynucených chyb.“ Celkově si z toho vezmu hodně pozitiv. Příští týden v Cincinnati Open a 28. srpna „Včerejší zápas jsem vyhrál,“ řekl Wozniacki, který získal divokou kartu na 10 US Open. Hrál jsem proti někomu, kdo dnes vyhrál Wimbledon. „Kvalifikantka Danielle Collins podpořila své vítězství v prvním kole nad Elinou Svitolinovou a porazila osmou nasazenou Marii Zakari 6-4 6-2. 20letá Kanaďanka porazila Beatrice Haddad Mia 7-5 5-7 6-3 a dosáhla 16. osmifinále Nasazená Aryna Sabalenková čelí Američance Leile Fernandezové, která se odrazila po prohře ve druhém setu, aby se v prvním zápase švihu na tvrdém hřišti uvolnila před Petrou Martic 6-3 7-6(5). hráčka se ve třetím kole střetne s Lyudmilou Samsonovou, světovou jedničkou vůbec poprvé. Mezi ostatními nejlepšími nasazenými v úvodní hře Jessica Pegula, Goff a Lyudmila Samsonova vyhráli v přímých setech a postoupili do třetího kola, když porazili Belindu Bencic 6-3 5-7 6- Pokroky 4 výhra nad Alicií Parks Třetí nasazená Elina Rybakina ukončila v úterý večer začátek přerušovaný deštěm výhrou 6-7(3) 7-6(5) 6-3 nad Američankou Jennifer Bradyovou.