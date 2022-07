Náhodně: ‚Die-Hard Nintendo Fan‘ údajně vyčerpal více než 40 000 dolarů na objednání nového F-Zero

Modernizace [Fri 1st Jul, 2022 05:45]: včera, VGC měl příběh O akcionáři Nintenda, který se zeptal společnosti, zda mají nějaké plány na oživení minulých IP, jako jsou budoucí závodní série F-nulaRPG Batten KitosA mnoho dalších titulů jako Země Wario.

Ukazuje se, že tato otázka nebyla levná. Mluvit k zájem o obchodjednotlivec známý jakoMomijiNa sociálních sítích prozradil, jak utratil více než 5,6 milionu japonských jenů (více než 40 000 dolarů) za akcie Nintenda, jen aby položil otázku prezidentovi Nintendo Shuntaru Furukawovi během nedávného setkání akcionářů společnosti.

Za toto prohlášení jsem utratil 43 212 $! 😢💸💸💸– も み じ (Momiji) (momiji_manjyuu) 29. června 2022

Stejná osoba, která se označila za „velkého fanouška Nintenda“, koupila v únoru 100 akcií Nintenda za 56 430 jenů za akcii (více než 400 dolarů za akcii), poté co prodal akcie jiné společnosti. Od dětství hraje hry Nintendo a zdá se, že se v F-Zero necítí dostatečně rychle.

Před valnou hromadou nebyla žádná záruka, že bude moci položit otázku. To měl být nakonec „bonus“. Business Insider také poznamenává, že pro přímý přístup na valnou hromadu společnosti Nintendo je zapotřebí 100 akcií.

Takže, jaká byla nakonec odpověď Nintenda? „Vždy“ přemýšlí o tom, jak vyvinout nové tituly a reprodukce. To bylo řečeno, s laskavým svolením překladu Robert Sivason (Přes VGC):

„Je realisticky obtížné vyvíjet nové tituly a vydání, včetně pokračování, pro každou hru Nintendo, kterou lidé požadují, ale jsme velmi vděční a oceňujeme očekávání našich fanoušků od našich her.“

„Vždy přemýšlíme o tom, jak vyvinout nové tituly a předělávky, které si mnoho hráčů užije.“

Není to poprvé, co jsme od Nintenda slyšeli podobnou odpověď. Pokud jde o F-Zero, jeho absence vyvolala obavy o budoucnost série, ale jsou tam lidé (Včetně bývalých zaměstnanců Nintenda), který si zřejmě myslí, že ještě existuje naděje.

Původní článek [Thu 30th Jun, 2022 11:45 BST]: Informace z výroční valné hromady akcionářů společnosti Nintendo oživit včeraA i když celou dobu kolovala obvyklá čísla a pracovní detaily, z diskuse, která během setkání proběhla, vyplynuly některé zajímavé detaily.

VGC Zprávy (přes Tweet vložit na Twitteru), že se přispěvatel zjevně zeptal, zda má Nintendo nějaké plány na oživení předchozích IP pomocí nových her nebo remaků. Přispěvatel pak zmínil několik titulů, od obskurních her omezených pouze na Japonsko a hlavní franšízu Nintendo, která neviděla novou hru téměř 20 let.

Výhody nabízené přispěvatelem jsou závodní herní série F-nula; Batten Kitossérie RPG založených na kartě GameCube od Monolith Soft; Země Wario, příležitostná hra Mario, která od doby Wii nezaznamenala žádnou novou hru; Dvě hry chytrých systémů v Kaeru no Tame ni Kane wa Naru A Kosoko Card Battle: Card Hero; A Chōsōjū Mecha MG Vyrobeno Obranná síla Země vývojáři.

Poté, co NStyles tweetoval o požadavku, jiný uživatel – Tweet vložit – Tvrdil, že je to ten, kdo požádal o tyto tituly.

Tuto otázku jsem položil! Své nadšení jste přinesli přímo vedení Nintenda! https://t.co/PUEA46I8Zk– も み じ (Momiji) (momiji_manjyuu) 29. června 2022

Ne všichni hrdinové nosí čepici, že?

seznam zabíjení My a mnozí z vás také chceme zbrusu nové F-Zero nebo Wario Land, ale existuje několik opravdu zajímavých her, které by všechny byly skvělými hrami. Batten Keetos – díky popularitě Monolith Soft s Xenoblade – Dávalo by to smysl, ale upřímně, rádi bychom, aby se všechny ty položky vrátily.

Ale teď, když jsou poznámky ze setkání živé, NStyles si všiml, že jedinou hrou, která tam zůstala, je futuristický závodní titul.

Zde je hrubý Google překlad tweetu NStyle (takže by to mohlo být s rezervou), který je vložen níže a zveřejněn po začátku minut. Pro fanoušky F-Zero to ale vypadá velmi slibně!

Po valné hromadě akcionářů řekla panu Momijimu, který položil tuto otázku: „Pokud je titulní část v záznamu zcela odříznuta, můžete posoudit, že neexistuje žádný puls a pokud F-ZERO zůstane v záznamu , lze jej posuzovat jako pulzního mravence.“ ..

Uvedl několik titulů, ale Nintendo vynechalo pouze F-ZERO. Není to pro nás zjevná výzva?

nic .

nic– あ れ っ く (NStyly) 30. června 2022

„Vy“ může odkazovat na někoho na schůzce – možná na Shinyu Takahashi, generálního ředitele plánování a vývoje zábavy Nintendo (i když si pamatujte, že je to založeno na Google Translate, takže to nemusí být přesné). NStyle v podstatě říká, že to, co bylo Momijimu řečeno, je, že pokud herní titul zůstane v minutách, znamená to, že Nintendo ví, že tam stále je. Hurá! Vzhledem k tomu, jak se ve všem objevil kapitán Falcone, to samozřejmě mnoho neznamená Smash Bros. Hra a vy jste žádnou hru nehráli od poloviny roku 2000, ale to je něco, že?

F-Zero by se určitě brzy mohlo vrátit. Zdá se, že bývalý prezident Nintenda Reggie si myslí, že Nintendo na sérii alespoň nezapomnělo.

