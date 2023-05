Start SpaceX Axiom-2, Thunder on the Beach: Připravte se na hustý provoz

Starosta Cocoa Beach Ben Malik má předpověď, jaká bude doprava v neděli odpoledne v Brevardu.

„Bude to super cool a bude to skvělá show a $^%!“

Říkejme tomu skvělé párování. Planetární vyrovnání. Dokonalá bouře. Nebo kterékoli z desítek dalších klišé, ale v neděli odpoledne uvidí Brevard místní silnice v troskách.

„Jděte na pláž, vyberte si pěkné místo včas a vyhýbejte se A1A, jak jen to jde,“ řekl Malik o provozu ve svém plážovém městě, kde mohou tisíce návštěvníků očekávat různé akce o víkendu, ale zejména v neděli.

Proč?

Start posádky SpaceX Axiom

Axiom-2, druhá soukromá astronautská mise SpaceX na Mezinárodní vesmírnou stanici pro Axiom Space a NASA, „jde“ ke startu na palubě SpaceX Falcon 9 a kapsle Dragon. Start je naplánován na 17:37 hod. Mnoho diváků bude pravděpodobně chtít počkat na sonický třesk asi devět minut po startu, protože SpaceX, poprvé s posádkou, zacílí přistávací posilovač v přistávací oblasti 1 na Cape Canaveral Space Force. Stanice.

„Mohli jsme vidět až 100 000+ lidí vypouštějících posádku,“ řekl Peter Kranes, výkonný ředitel Space Coast Tourism Bureau. „Očekáváme, že tento víkend bude velmi rušný a povzbudíme lidi, aby pečlivě plánovali své trasy a načasování.“

Stejně jako u všech startů s posádkou, jakmile vzrušení pomine, ti samí diváci nasednou do svých aut, aby jeli domů, do Brevard’s Restaurant nebo do jiného cíle, který ucpe východo-západní dopravní tepny vedoucí z bariérového ostrova na pevninu.

Ale Kranes rychle říká, že konvergence tohoto víkendu je stále pravděpodobně náhoda – i když se plán startů zvyšuje.

„Myslím, že je to trochu unikátní,“ řekl Kranes k nedělní předpovědi provozu. „Ale během pilotovaných startů musí být[obyvatelé]připraveni na větší davy.“

Hrom na kakaové pláži

Přidejte k tomu tisíce obyvatel a návštěvníků Space Coast, o kterých se očekává, že se objeví v Thunder na Cocoa Beach. Thunder on Cocoa Beach je jednou z největších událostí roku souvisejících s turistikou na vesmírném pobřeží a očekává se, že přiláká více než 100 000 lidí mimo region.

Vysokorychlostní regaty se budou konat celý víkend, ale offshore závody se konají v neděli od 10:00 s posledním závodem dne stanoveným mezi 14:30-15:30. Závody se konají od parku Alan Shepard až po Coconuts na pláži a mnoho z těchto diváků pravděpodobně zůstane a bude sledovat zahájení.

V loňském roce, řekl Kranes, se akce Cocoa Beach zúčastnilo více než 36 000 lidí mimo okres Brevard a během čtyř dnů se akce zúčastnilo více než 100 000 lidí.

„Určitě to bude víkend plný akce a vzrušení, od motorových člunů po rychlejší rakety,“ řekl Kranes.

„Mnoho z těchto lidí, dovolím si odhadnout, přijde a zůstane celý den,“ řekl Kerry Bartlett, generální ředitel Space Coast Super Boats LLC, propagátor Thunder on Cocoa Beach.

Mnoho lidí přijíždějících na závody také plánovalo přijet na závody, řekl Bartlett.

„Nemusí to být dalších 100 000 lidí, může to být dalších 50 000,“ řekl s tím, že parkování bude velkým problémem pro lidi, kteří chtějí vidět start ze břehu. „Lidé z regaty skutečně obsadí parkoviště na pláži, a pokud vědí, že v 5:30 je výkop, neopustí to parkoviště.“

Bartlett navrhl, aby obyvatelé chodili pěšky nebo na kole na pláž v Cocoa Beach a Cape Canaveral, aby se vyhnuli frustraci z provozu a parkování.

Sledujte start bez závodních davů

Obyvatelé, kteří chtějí být svědky startu, se budou chtít zcela vyhnout státní silnici A1A a měli by zvážit tyto alternativy:

pláž playalinda, 1000 Playalinda Beach Road, Canaveral National Seashore

1000 Playalinda Beach Road, Canaveral National Seashore Most Max Brewer a Parrish Park, 1A Max Brewer Memorial Parkway, Titusville

1A Max Brewer Memorial Parkway, Titusville Space View Park, 8 Broad Street, Titusville

8 Broad Street, Titusville Sand Point Park, 10 East Max Brewer Rd., Titusville

10 East Max Brewer Rd., Titusville Rotary Riverfront Park, 4141 S Washington Ave., Titusville

4141 S Washington Ave., Titusville William J. Manzo Memorial Park, 3335 S Washington Ave., Titusville

„Normálně při startech, jako je tento, je most Maxe Brewera převzat chodci,“ řekla Marcia Jaedek, ředitelka vývoje pro Titusville Playhouse a bývalá výkonná ředitelka Titusville Chamber of Commerce.

Titusville by měl poskytnout snazší výjezd na Interstate 95 z US 1 přes Garden Street a State Routes 50, 405 a 46.

Další události, které mohou zvýšit návštěvnost

tam Space Coast Chess Foundation Turnaj se tento víkend koná v Radisson at the Port. Neděle je posledním dnem akce, hry se konají v 9:30 a 14:30 a pravděpodobně přilákají hráče mimo Brevard.

Podle Seana Malona, instituce Viceprezident a tajemník turnaje přiláká asi 250 hráčů plus asi 100 z řad rodičů, organizátorů, ředitelů turnaje atd.

Některé z těchto finálových zápasů neskončí dříve než několik hodin po začátku, varoval Malone. „Prohlídka může trvat až čtyři hodiny,“ řekl Malone. „Ne všichni dokončí svou hru ve stejnou dobu.“ Hráči turnaje opustí hotel Radisson během odpoledne a večera.

Na pevnině ve 14 hodin a závěrečné představení o Divadlo Cocoa VillageProdukce „Mary Poppins“ bude ukončena. Přidejte téměř 500 dalších lidí, kteří se snaží navigovat v hustém provozu na US 1 a State Route 520 v Cocoa Village.

Podobně 14:00 v Titusville Playhouse na „Neděli v parku s Georgem“ bude venku mezi 16:30 a 17:00.

Podle Gaedckeho divadlo očekává dav asi 250 až 300 lidí na nedělní představení, z nichž mnozí pocházejí z místa mimo Titusville.

Patroni se nebudou muset starat o parkování, protože budou na veletrhu dostatečně brzy, aby se vyhnuli útoku lidí přicházejících na zahájení, řekl Gaedcke, ale provoz opouštějící hernu může být trochu komplikovaný.

