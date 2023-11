Plán českého vědce zachránit svět přiměl dceru Dokmakera k natáčení na pět let

Díky tomu, že se stala matkou, si uvědomila, že v boji s klimatickými změnami musí udělat něco radikálního, říká vizuální umělkyně české rockové zpěvačky Marty Kovarové. Před pěti lety se tedy pustila do natáčení filmu Svět podle mého otce, který v sobotu získal Cenu české studentské poroty na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě.

„Když se mi narodily děti, zasáhl mě eko-smutek,“ říká, „musela jsem začít něco dělat. V té době se můj otec už více než deset let snažil, aby byl jeho nápad publikován v renomovaných časopisech. Ale nepřišla žádná odezva. „Řekl jsem mu, že nikdo nečte odborné články a že natočíme dokument.“

Otec Kovářové, Jiří Svoboda, materiálový expert Akademie věd ČR, již léta prosazuje tak jednoduchý plán, jako byl plán amerického akademika Jamese Hansena, který by podle něj výrazně snížil skleníkové plyny: vytvoření jednotné globální uhlíkové daně placené na roční bázi. Její zdroj – uhelné doly – vytváří cenu za škodlivé chování. Peníze pak použijte k odměňování těch, kteří udržují nízkou uhlíkovou stopu.

Kovářová se tedy rozhodla zdokumentovat svůj nápad a kampaň, aby svět povstal a všiml si toho. Natočila ho, jak to doma vysvětluje, zatímco vytvářela umělecká díla, aby ilustrovala jeho myšlenky. Následovala ho do práce a nakonec na cestu, aby se připojila k pochodům za změnu klimatu a přilákala pozornost influencerů.

Jak oba pracovali na scénách, strategii a vytváření video deníků doprovázených písněmi Kovářové, říká, že jejich vztah se začal měnit.

Zpočátku se zdá, že odhodlání těch dvou je oba nabíjí energií, když pronásledují politiky a pokoušejí se narušit mocenské struktury, přičemž si Kovářová a její otec po cestě škádlí a udržují si morálku.

„Nejprve jsem uctívala svého otce jako poloboha,“ vzpomíná. „Pak se ukázalo, že měl nějaké nedostatky. Třeba neschopnost mluvit s lidmi diplomaticky. Myslím, že jsme se na cestách naučili, jaké jsou naše silné stránky a kdo by co udělal. Ale na konci filmu jsem byl ještě více překvapen .“

Končí to dojemným vztahem mezi těmi dvěma, i když sedí vyčerpaní a frustrovaní kvůli nedostatku úspěchu po tomto epickém úsilí.

Poté, co v roce 2018 poprvé napsala hlavní téma filmu, Kovářová říká: „Natáčeli jsme v letech 2019 až 2021 a poté jsme rok a půl stříhali. „Máme přes 200 hodin záznamu.“

Během natáčení bylo největší výzvou žít jejich životy a zároveň je řádně dokumentovat, vzpomíná. Kovářová si musela udržet svou hudební a uměleckou kariéru při péči o dvě děti, nyní 6 a 9, a její otec musel pracovat na plný úvazek.

„Často nezbývala energie na přemýšlení, jak nejlépe zachytit to, co jsem prožíval před kamerou. Často jsem točil z posledních sil. Proto je to tak punk!“

Otec Kovářové, ač často zkostnatělá postava, se alespoň naplno věnoval filmové tvorbě.

„Souhlasil a nebránil se. Řekl: ‚No, v nejhorším to bude další selhání. Nemáme co ztratit a nemůžeme být ignorováni o nic víc, než jsme teď.‘ A byl otevřený natáčení cokoli. Opravdu cokoliv.“

Ve skutečnosti nechala svého otce zpívat a tančit spolu s jejími improvizovanými ekologickými písněmi hranými na ukulele a on jí pomohl srazit velké shromáždění proti klimatickým změnám, včetně jednoho, ve kterém si tým razí cestu vpřed, aby se pokusil porazit Gretu Thunbergovou.

Kovářová říká, že se alespoň naučila pár lekcí o dokumentování své rodiny.

„Kdykoli se doma stalo něco vtipného, ​​měl jsem tendenci vytáhnout fotoaparát a měl jsem dilema: mám si tu situaci užít, nebo ji natočit. Pokud si chcete něco opravdu užít, nikdy s sebou nenoste fotoaparát.

Zůstat otevřená neplánovaným situacím je také klíčové, říká, když vzpomíná na spontánní scénu, ve které její otec bezděčně demonstruje své odhodlání bojovat proti klimatickým změnám tím, že nacpe myčku téměř nad kapacitu poté, co všichni zavřeli okna v dusné místnosti.

„Nic se nestane podle plánu,“ říká Kovářová a dodává: „Všechno trvá pětkrát déle, než očekáváte.“

Další související myšlenka: „Nikdy neříkej, že letos odejdeš,“ říká. „Řekni svému manželovi, že budeš pryč šest let, a pokud to bude trvat jen pět let, bude šťastný.“

Pokud jde o to, zda stále věří, že otcovu myšlenku zachránit svět lze skutečně přijmout, Kovářová říká, že zůstává odhodlaná a očekává, že o tom brzy vydá e-knihu prostřednictvím webových stránek projektu. www.worldaccordingtomydad.com.

„Věřím, že svět jednoho dne uvidí, že je to nejúčinnější a nejspravedlivější způsob, jak snížit globální emise oxidu uhličitého. Ale otázka – bohužel – zní: kdy?“

