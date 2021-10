Česká republika podala Baladu, Bastronak a Vorzek na olympijské hry 2022

Ballad a Vorosek budou hrát každý na své druhé olympiádě; Každý reprezentoval Českou republiku v roce 2014. Toto je první olympiáda Pasternaka.

Zúčastněné země byly požádány, aby minulý měsíc oznámily tři hráče.

Třicet let stará balada pro Tampu Bay Lightning nasbírala v uplynulé sezóně 46 zápasů NHL 55 bodů (15 gólů, 31 asistencí). Když Lightning podruhé v loňské sezóně vyhrál Stanley Cup, ve 23 zápasech play -off o Stanley Cup získal 13 bodů (pět gólů, osm asistencí).

Balat nasbíral od svého debutu v Tampě Bay v letech 2012-13 374 bodů (125 gólů, 249 asistencí) v 551 zápasech NHL a 73 bodů (37 gólů, 36 asistencí) v 115 zápasech play-off o Stanley Cup. Na olympiádě v Soči 2014 odehrál za Česko čtyři zápasy a nezískal ani bod.

Pětadvacetiletý útočník Bostonu Bruins Bastronak nasbíral v minulé sezóně 48 bodů (20 gólů, 28 asistencí) ve 48 zápasech NHL. V 11 zápasech play off o Stanley Cup získal 15 bodů (sedm gólů, osm asistencí) a Bruins vypadli poté, co ve druhém kole prohráli šest zápasů s New York Islands.

Pasternak má 427 bodů (200 gólů, 227 asistencí) ve 438 zápasech NHL, všechny s Bruins, který ho v draftu 2014 2014 zařadil na 25. místo. V 63 zápasech play -off NHL zaznamenal 68 bodů (21 gólů, 47 asistencí).

Dvaatřicetiletý útočník Voráček ve své první sezóně v týmu Columbus Blue Jackets nasbíral v minulé sezóně 43 zápasů NHL s Philadelphií Flyers 43 bodů (devět gólů, 34 asistencí).

“Je to skvělé vzájemné setkání,” řekl Vorosek 21. září. „Být součástí olympijského týmu by mělo být vždy jednou z hlavních priorit a myslím si, že všichni budou hrdí. Doufám, že to tak bude i v příštích letech.

„Těch 16 dní je tak zvláštních, jednou za čtyři roky je to zvláštní část. Vidíte ty kruhy v olympijské vesnici, je to splněný sen.“

Voraczek vyměnil dopředu modré bundy Hra Atkinson 24. července 2021. Od svého debutu v dresu Blue Jackets v letech 2008-09 má na svém kontě 738 bodů (216 gólů, 522 asistencí) v 968 zápasech NHL. Columbus ho vybral 7. v draftu NHL 2007 a 23. června 2011 vyměnil za Philadelphii.

Vorzek měl na olympiádě v Soči 2014 v pěti zápasech s Českem jeden gól a jednu asistenci.

Pittsburgh Penguin Center Sidney CrosbyCentrum Edmonton Oilers Connor McDowidt A obránce Golden Knights of Vegas Alex Beatranjallo První jména předložená v neděli jako součást Kanadský mužský hokejový tým. Centrum New York Rangers Mika Jibanejat, Tampa Bay Lightning Defender Victor Headman A Colorado lavina vpřed Gabriel Landescock Křestní jména byla předložena ve středu Švédská hokejová reprezentace mužů.

Sebastian Aho |, Alexandr Barkov A Miko Randonen První jména byla předložena ve čtvrtek Hokejový tým Finska.