Podívejte se na Leicester v Newcastle Live TV – globální seznamy kanálů na pátek

Po celém světě jsou zde kanály, které můžete sledovat z Leicester v Newcastle Live TV.

Níže jsou uvedeny globální televizní výpisy pro místní (LC) pokrytí v pátek (20:00 (UK)).

Steve Bruce a jeho tým Newcastle United se snaží konečně dostat do bezpečí před sestoupením a zlepšit se v šokující sérii pouhých čtyř vítězství v posledních 25 hrách.

Výpisy s laskavým svolením LiveSoccerTV:

Alžírsko BEIN Sports Premium 1, BEIN SPORTS CONNECT, BEIN Sports English

Andorra RMC Sport 1

Angola SuperSport Premier League ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 1

Anguilla Flowsports.co, aplikace Flow Sports

Antigua a Barbuda Flow Sports App, Flowsports.co

Argentina ESPN Play Sur

Aruba Flowsports.co, aplikace Flow Sports, RUSH

Austrálie Optus Sport

Austria Sky Go, Sky Sport Austria 2, Sky Sport 1 / HD

Ázerbájdžánská sportovní televize

Bahamy Flow Sports App, RUSH, Flowsports.co

Bahrain beIN Sports Premium 1, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT

Bangladesh Star Sports Vyberte HD1

Barbados Flowsports.co, aplikace Flow Sports, RUSH

Bělorusko Bělorusko 5

Belgie Sportujte, VOOsport World 1, Sportujte 1

Benin + Sports Channel 3 Africa, SuperSport MaXimo 1, SuperSport Premier League ROA

Bermuda Flowsports.co, RUSH, aplikace Flow Sports

Bhutan Star Sports HD1 Choice

Bolívie ESPN Play Sur

Sportovní klub Bosna a Hercegovina 2 Srbsko

Botswana SuperSport MaXimo 1, DStv Now, SuperSport Premier League ROA

Brazílie, ESPN Brasil, NOW NET a Claro, GUIGO

BVI Flow Sports App, RUSH, Flowsports.co

Bulharsko Diema Sport 2 Hrát Diema Xtra

Burkina Faso DStv Now, Canal + Sport 3 Afrique, SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 1

Burundi + Sports 3 Africa Channel, SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 1, DStv Now

Kamerun + Sports 3 Africa Channel, DStv Now, SuperSport MaXimo 1, SuperSport Premier League ROA

Kanada Dazen

Cape Verde DStv Now, Canal + Sport 3 Afrique, SuperSport MaXimo 1, SuperSport Premier League ROA

Cayman Islands RUSH, aplikace Flow Sports, Flowsports.co

Středoafrická republika Canal + Sport 3 Afrique, SuperSport MaXimo 1, SuperSport Premier League ROA

Chad SuperSport MaXimo 1, Canal + Sport 3 Afrique, DStv Now, SuperSport Premier League ROA, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1

Chile ESPN Play Sur

China QQ Sports Live, PPTV Sport China

Kolumbie ESPN Play Sur

Komory SuperSport MaXimo 1, SuperSport Premier League ROA

Congo SuperSport Premier League, ROA, Canal + Sport 3 Africa, nyní DStv

Kostarická obloha HD

Pobřeží slonoviny + sportovní kanál 3 Afrika, DStv Now, SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 1

Chorvatsko Sportklub 2 Chorvatsko

Curacao Rush

Kypr Cytavision on the Go, Cytavision Sports 3

Česká republika DIGI GO, Premier Sport

Viaplay Dánsko Dánsko, TV3 MAX

Džibuti DStv Now, Canal + Sport 3 Afrique, bein SPORTS CONNECT, SuperSport MaXimo 1, beIN Sports Premium 1, beIN Sports English

Sportovní aplikace Dominica Flow, Flowsports.co, RUSH

Dominikánská republika Sky HD, RUSH

Ekvádor ESPN Play Sur

Egypt BEIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English, beIN Sports Premium 1

El Salvador Sky HD

Rovníková Guinea SuperSport MaXimo 1, Canal + Sport 3 Afrique, DStv Now, SuperSport Premier League ROA

Eritrea SuperSport MaXimo 1, SuperSport Premier League ROA, nyní DStv

Estonsko TV3 Sport

Etiopie DStv nyní, SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 1

Finsko V Sport Premium, Elisa Entertainment Viaplay a V Sport Football

France + Décalé Channel, RMC Sport en direct, zdarma, RMC Sport 1

Francouzská Guyana RUSH

Gabon SuperSport MaXimo 1, SuperSport Premier League ROA, Canal + Sport 3 Afrique, DStv teď

Gambie SuperSport Premier League ROA, Canal + Sport 3 Afrique, SuperSport MaXimo 1, DStv teď

Německo Sky Ticket, Sky Sport 1 / HD, Sky Go

Ghana DStv Now, SuperSport MaXimo 1, Canal + Sport 3 Afrique, SuperSport Premier League ROA

Řecko Cosmote Sport 9 HD

Grenada Flow Sports Up, Rush, Flowsports.co

Guadeloupe Rush

Guatemala Sky HD

Guinea DStv Now, SuperSport Premier League ROA, Canal + Sport 3 Afrique, SuperSport MaXimo 1

Guinea-Bissau SuperSport MaXimo 1, DStv Now, Canal + Sport 3 Afrique, SuperSport Premier League ROA

Guyana Rush

Haiti Rush

Honduras Sky HD

Hong Kong 621 je nyní Premier League 1, nyní hráč, 620 je nyní Premier League TV

Maďarsko Digi Sport 1

Island SíminnSport

Indie Star Sports Select HD1, Star Sports Select 1 a Hotstar VIP

Indonésie mola.tv, aplikace Mola TV, Mola TV

Írán BEIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English, beIN Sports Premium 1

Irák BEIN Sports English, BEIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1

Irish League Sky Sports Premier League, Sky Ultra HD, SKY GO Extra, BBC Radio 5 Live, BBC Radio a Sky Sports Main Event

Israel Sport 2

Itálie Teď TV, SkyGo Italia, Sky Sports Football

Jamajka – Flowsports.co, aplikace Flow Sports, RUSH

Japonsko DAZN

Jordan beIN Sports Premium 1, BEIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Setanta Sports Kazachstán

Keňa SuperSport Premier League ROA, nyní DStv

JIŽNÍ KOREA SPOTV ZAPNUTA

Kosovo SuperSport Kosova 1, IPKO TVim

Kuvajt beIN Sports Premium 1, BEIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Lotyšsko TV3 Sports

Libanon BEIN Sports Premium 1, BEIN SPORTS CONNECT, BEIN Sports English

Lesotho DStv Now, SuperSport MaXimo 1

Liberia DStv Now, SuperSport MaXimo 1, SuperSport Premier League ROA

Libye BEIN Sports English, BEIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1

Litva TV3 Sport

Lucembursko RMC Sport 1

Makedonie SportKlub 2 Srbsko, MaxTV Go

Madagaskar SuperSport MaXimo 1, DStv Now, SuperSport Premier League ROA

Malawi DStv Now, SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 1

Astro Malajsie SuperSport 3

Vyberte Maledivy Sports Star HD1

Mali SuperSport Premier League ROA, Canal + Sport 3 Afrique, DStv Now, SuperSport MaXimo 1

Malta TSN2 Malta, GO TV kdekoli

Martinik Rush

Mauritánie beIN Sports Premium 1, beIN Sports English, DStv Now, Canal + Sport 3 Afrique, beIN SPORTS CONNECT

Mauritius RMC Sport 1, District Now, Super Sport Premier League ROA

Mexico Sky HD, Blue To Go Video odkudkoli

Monaco RMC Sport 1

Černá Hora SportKlub 2 Srbsko

Montserrat Rush, aplikace Flow Sports, Flowsports.co

Maroko BEIN Sports Premium 1, BEIN Sports English, BEIN SPORTS CONNECT

Mozambik SuperSport Premier League ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 1

Myanmar Skynet Myanmar

Namibie SuperSport MaXimo 1, DStv Now, SuperSport Premier League ROA

Nepal Star Sports Select HD1

Nizozemsko Ziggo Sport fotbal

Nový Zéland Spark Sport

Nikaragujská obloha HD

Niger SuperSport MaXimo 1, DStv Now, Canal + Sport 3 Afrique, SuperSport Premier League ROA

Nigérie SuperSport Premier League Nigérie, Canal + Sport 3 Afrique, SuperSport MaXimo 1, DStv teď

Norsko TV2 Sumo, TV2 Sport Premium

Omán beIN Sports English, beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT

Vyberte Pákistán Star Sports HD1

Palestinská území BEIN Sports English, BEIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1

Panama Flowsports.co, aplikace Flow Sports, Sky HD

Paraguay ESPN Play Sur

Peru ESPN Play Sur

Polsko: Canal + Sport Online, nc + GO, Canal + Sport 2 Polsko

Portugalsko Sport TV2, Sport TV LIVE

Portoriko Rush

Katar BEIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English, beIN Sports Premium 1

Rumunsko je hráčem Eurosport Rumunsko, Eurosport Rumunsko

Rusko Oko Sport

Rwanda SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 1, Canal + Sport 3 Afrika

Sportovní streamovací aplikace Svatý Kryštof a Nevis, Flowsports.co

Sportovní aplikace Svatá Lucie Flow, RUSH, Flowsports.co

Svatý Vincenc a Grenadiny Flowsports.co, aplikace Flow Sports

Svatý Tomáš a Princův ostrov SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 1

Senegal DStv Now, SuperSport Premier League ROA, Canal + Sport 3 Afrique, SuperSport MaXimo 1

Srbsko SportKlub 2 Srbsko

Seychelles DStv Now, aplikace Flow Sports, Flowsports.co, SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 1

Sierra Leone SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 1, Canal + Sport 3 Africa, DStv teď

Singapur 102 (HD) Mio Stadium, Mio 108 Stadium

Slovensko DIGI GO, Premier Sport

Slovinsko SportClub 1 Slovinsko

Somálsko BEIN SPORTS CONNECT, bein Sports English, beIN Sports Premium 1

Jihoafrická SuperSport Premier League, aplikace DStv, SuperSport MaXimo 1

South Sudan beIN Sports English, DStv Now, beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT, SuperSport Premier League ROA

Španělsko Movistar +, DAZN 1, DAZN

Srí Lanka Star Sports Vyberte HD1

Sudan DStv Now, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1, SuperSport MaXimo 1, beIN Sports English

Surinam Rush

Svazijsko SuperSport Premier League ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 1

Sweden V Sport Premium, Viaplay Sweden

Švýcarsko Sky Sport 1 / HD, Canal + Dikali, RMC Sport 1

Sýrie BEIN SPORTS CONNECT, bein Sports English, beIN Sports Premium 1

Tanzanie SuperSport Premier League ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 1

Thajsko True Premier Football HD 2, True Premier Football HD 1

Timor-Leste mola.tv, Mola TV

Togo SuperSport Premier League ROA, DStv Now, Canal + Sport 3 Afrique, SuperSport MaXimo 1

Trinidad a Tobago RUSH, Flowsports.co, aplikace Flow Sports

Tunisko BEIN Sports Premium 1, BEIN Sports English, BEIN SPORTS CONNECT

Turecko Idman TV, S Sport +, S Sport

Aplikace Ostrovy Turks a Caicos, Aplikace Flow Sports, RUSH, Flowsports.co

Americké Panenské ostrovy RUSH

Uganda SuperSport MaXimo 1, DStv Now, SuperSport Premier League ROA

Ukrajina Sitanta Sports Ukrajina

Spojené arabské emiráty BEIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1, beIN Sports English

Sky Sports UK Main Event, BBC Radio, BBC Radio 5 Live, Sky Go Extra, Sky Sports Premier League, Sky Ultra HD

US SiriusXM FC, NBC Sports App, UNIVERSO NOW, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo, NBCSports.com, UNIVERSO

Uruguay ESPN Play Sur

Venezuela ESPN Play Sur

Jemen BEIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English, beIN Sports Premium 1

Zambia SuperSport MaXimo 1, SuperSport Premier League ROA

Zimbabwe SuperSport Premier League ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 1

(* Pokud nevidíte svou zemi v seznamu – můžete poslat e-mail [email protected] A zeptejte se jich, jestli existuje kanál, který zobrazuje Leicester v Newcastle Live TV, nebo jestli jsou jejich informace v jakékoli zemi / kanálu špatné, řekněte jim to prosím prostřednictvím této e-mailové adresy)