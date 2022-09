Cedar River Bridge v Cedar Rapids bude brzy na zimu uzavřen

Pokud jste si mysleli, že sezona výstavby silnic v Cedar Rapids brzy skončí, mysleli jste špatně. Město oznámilo, že v pátek bude pro dopravu uzavřen jeden z městských mostů přes řeku Cedar.

Podle prohlášení města Cedar Rapids bude most 12th Avenue uzavřen pro veškerou dopravu mezi 2nd Street SE a C Street SW od pátku 30. září. Tato oblast 12th Avenue, včetně mostu, bude trvale uzavřena proti povodním. Očekává se, že most bude znovu otevřen na jaře 2023.

Cedar River Trail se navíc uzavře na východní straně řeky od 8. ulice po 16. Ave SE. Doprava bude po dobu stavby svedena z příjezdové cesty na 2. ulici JV.

Loni v tuto dobu byl most 16. Avenue uzavřen pro veškerou dopravu, protože na obou stranách řeky byl zaveden stálý protipovodňový systém. Znovu se otevřela letos na jaře. Město Cedar Rapids také provedlo protipovodňové práce na koncích mostu Third Avenue, přičemž práce pokračují v blízkosti mostu First Avenue.

Cedar Rapids nadále zvažuje nahrazení a zvýšení mostu 8. Avenue. Očekává se, že nový most bude o 15 stop vyšší než stávající most. Konkrétní časový plán a financování projektu ještě nebyly potvrzeny.

Všechny tyto projekty byly menší nepříjemnost, ale každý kousek permanentní protipovodňové ochrany přináší větší klid. To je něco, co každý Cedar Rapidian ocení.

Zábavná místa v Iowě, kde můžete letos na podzim procházet s rodinou Ať už chcete zůstat blízko domova zde ve východní Iowě nebo si udělat malý výlet, letos na podzim je spousta míst, kam s rodinou zavítat! Zde jsou některé z vašich možností!