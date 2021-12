Německo vstupuje do poslední fáze jaderného klidu

Německo tento týden udělá předposlední krok na své cestě od jaderné energetiky, když odstaví tři z posledních šesti reaktorů.

Ministři uvítali hrozící konec toho, co označili za „vysoce problematickou technologii“, když potvrdili, že elektrárny Brokdorf, Grohnde a Gundremmingen C budou odpojeny od elektrické sítě do 31. prosince.

Vicekancléř Robert Habeck ujistil Němce, že nedojde k žádnému nedostatku energie, přestože největší evropská ekonomika kvůli energetickému tlaku kontinentu odstavuje jaderné elektrárny.

Habek, který je ve své roli ministra hospodářství a změny klimatu odpovědný za průkopnici revoluce čisté energie, řekl, že posun k ekologičtějším zdrojům energie je klíčový pro udržitelný růst.

Tři továrny, které byly tento týden uzavřeny, se otevřely v 80. letech, kdy protesty proti jaderné energii podnítily vzestup Strany zelených v tehdejším západním Německu. Zbývající tři reaktory budou uzavřeny příští rok.

Mezi nimi šest elektráren představovalo 14 procent domácí výroby elektřiny v Německu ve třetím čtvrtletí roku 2021. Další část elektřiny byla dovezena z Francie, která má velkou jadernou elektrárnu.

Německo, které je k jaderné energii dlouhodobě skeptické, se bálo ji zrušit kvůli havárii ve Fukušimě v Japonsku v roce 2011. Vládní průzkum letos ukázal, že 76 procent Němců toto rozhodnutí podpořilo.

Se spojenci včetně Rakouska a Belgie chce jadernou energii vyloučit z kontroverzního seznamu investic šetrných ke klimatu, o kterých vyjednává Evropská unie. Francie, která získává většinu elektřiny ze svých 56 jaderných reaktorů, vede opačný tábor.

„Německo dělá čáru s velmi problematickou technologií,“ řekl ministr životního prostředí Stevie Lemke o karanténách z tohoto týdne. „Jaderný výstup dělá naši zemi bezpečnější a pomáhá předcházet radioaktivnímu odpadu.“

Oliver Kreischer, nižší ministr v takzvaném kabinetu pana Habecka, zdůraznil dlouhodobou hrozbu odpadu z jaderných elektráren.

„Kdyby ho používali neandrtálci,“ řekl, „stále bychom se teď starali o jeho trus.“

Německo vede koalici zemí, které jsou proti klasifikaci jaderné energie Evropskou unií jako zelené. Agentura pro ochranu životního prostředí

Kritici tvrdí, že ukončení jaderné energetiky činí Německo závislejším na uhlí, nejškodlivějším fosilním palivu, které ve třetím čtvrtletí zajišťovalo téměř třetinu německé elektřiny.

Díky tomu je Německo jedním z největších uživatelů uhlí v Evropě spolu se zeměmi těžkého průmyslu ve východní Evropě, jako je Polsko a Česká republika.

Na podzim vypukly protesty kvůli plánům na rozšíření otevřeného uhelného dolu v západním Německu v době, kdy jsou vlády pod tlakem na ochranu životního prostředí.

Vláda v Berlíně doufá, že posune konec uhelných elektráren do roku 2030, čímž zvýší sázky Habikova dodatku o obnovitelné energii.

Plány zahrnují instalaci solárních panelů na každou nově postavenou střechu a využití 2 procent německé půdy pro větrné farmy.

Zatímco ceny plynu v Evropě za poslední týden klesly, stále jsou pětkrát vyšší než průměr za předchozích pět let. Tento nárůst vyvolal obavy ze závislosti EU na dovozu z Ruska.

Nová německá vláda nezaujala pevný postoj ke kontroverznímu plynovodu Nord Stream 2 do Ruska. Spojené státy jsou proti plynovodu, který zatím není v provozu, protože se obávají, že ho Moskva využije k politickému tlaku.

Aktualizováno datum: 29. prosince 2021, 11:29