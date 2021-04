Quiplash, jedna z nejlepších společenských her vůbec, je tento víkend k dispozici zdarma na Steamu

QuiplashZábavná společenská hra o dokončení věty od Jackbox Games, K dispozici tento víkend zdarma na Steamu. Dohoda bude platit do 26. dubna v 13:00 ET.

Quiplash Je to bezpochyby oblíbená rozšířená hra mé rodiny pro skupinová setkání. (Technicky hrajeme Quiplash 2, Zahrnut v Balíček Jackbox Party Pack 3, Ale jsou to velmi podobné hry.) Myšlenka je jednoduchá. Na začátku kola budou hráči vyzváni k soukromému vyplnění odpovědi na svém smartphonu nebo prohlížeči. Poté bude každý moci hlasovat, která reakce je nejlepší, když je uvidí tváří v tvář na domovské obrazovce (ať už je to TV, Zoom Call, Twitch Broadcast atd.). Více hlasů se rovná více bodům a na konci vyhrává osoba s největším počtem bodů.

Moje rodina může trávit hodiny Quiplash Pokoušet se navzájem rozplakat slzy radosti směšnějšími odpověďmi než kdy dříve. Po letech hraní máme nyní desítky Quiplash– Související vtipy (moje rodina to čte: SSQ) a existují fráze, které bychom měli blokovat, protože je lidé tolik používali. Nejlepší ze všech, Quiplash Je to opravdu snadné hrát – vše, co potřebujete, je zařízení s prohlížečem. Za bezplatnou cenu bych určitě doporučil mít.

Jackbox Games také dal do prodeje spoustu svých dalších her, a vy můžete Projděte si tyto nabídky zde.