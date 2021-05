Carolina Blakova: Češka měla v semifinále Italian Open vždy šťastnou ránu

Carolina Blakova si v semifinále Italian Open mimořádně udržela tři mečbaly proti Jeleně Ostapenkové.

Devátý seed vyhrál set 4-6 7-5 7-6 z jednoho setu a zahájil setkání s Petrou Martic.

Úspěch 29letého hráče však není bez velkého kusu. V závěrečném setu 5-6 se Blakeva snažil vynutit tajný brejk a sloužil k pobytu v zápase. Pod 40-15 se zdálo, že Ostapenko zvítězil v další rally a zasáhl náskok nad hlavou, jen aby měl Plekova klip další, aby se vrátil a padl palec do sítě.

Jeden komentátor popsal záležitost jako „neuvěřitelnou“, zatímco jiný křičel „nijak“. Ostapenko zůstal naštvaný na ten pohled a předtím by to neuložil do postele.

Blakova vyhraje hru a jako výsledek vyhraje soutěž tie-break a posune se o krok před prvním titulem roku 2021.

Řím byl vždy pozitivní zápas pro Čechy, kteří vyhráli turnaj v roce 2019, a nyní se dostali do semifinále tři roky po sobě.

Pro bývalou světovou jedničku to však byl těžký rok a ve světovém žebříčku obsadil deváté místo – nejnižší od roku 2018.

Po prohře ve třetím kole na Australian Open prohrála Ploková ve druhém kole v Dauhá a třetím kole v Miami – při obou příležitostech podlehla Jessice Bekule.

Přes vítězství 16 titulů WTA hledá 29letý mladík svůj první grandslamový turnaj. V roce 2016 se dostal do finále US Open, ale ve třech setech prohrál s Angelique Gerberovou.

Toto vítězství nicméně pomůže české hvězdě v dlouhodobém horizontu znovu získat jistotu. Do French Open zbývají už jen dva týdny a nyní přichází titul právě včas.



