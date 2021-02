144 ústavních obhájců označilo ochranu Trumpova prvního dodatku za „legálně triviální“

„Výsledkem je, že otázka, zda byl prezident Trump zapojen do legitimního procesu prvního dodatku, ztratí celou věc,“ napsali. „Bez ohledu na to, zda je chování prezidenta Trumpa legální k 6. lednu nebo dříve, bude Senát postupovat podle ústavy„ s vysokou kriminalitou nebo nevhodným jednáním “.“

A co víc, i když se na obžalobu vztahuje první dodatek, nic nebrání tomu, aby rozsudek, který pan Souvisí s tím, zda Trump porušil svůj slib a co by mu nemělo být dovoleno říci? Řekl.

„Žádný legitimní vědec nebo soudce nemůže dojít k závěru, že prezident Trump má právo na první změnu podněcovat násilný útok na sídlo zákonodárného sboru, a pak se posadit a dívat se na televizi, protože Kongres vyhrožoval a vyhodil Kapitol.“

Nakonec tvrdili, že existuje „mimořádně silný argument“, že bezpečnost selže i při trestním řízení, protože pan Důkazy proti Trumpovi by stačily ke splnění vysoké hranice Nejvyššího soudu za to, že někoho usvědčil, aby podněcoval ostatní k účasti. Protiprávní jednání.

Pan. Když odložíme další klíčový argument na obranu Trumpa, mnoho signatářů předchozího dopisu podepsalo předchozí dopis: Tvrzení, že Senát nemá pravomoc soudit bývalého prezidenta Protože ústava jí tuto moc výslovně nedává.

Ten dopis se objevil jako právní tým pana Trumpa Spěšně se spojili Ve dnech, které vedly k jeho odvolání původních obžalovaných právníků, v pátek tvrdě pracoval na rychlém projednání věci a přípravě na soudní proces.

Pan. Shoen, který je také panem Custer se dosud nenaučil, jak tento test funguje – včetně jeho harmonogramu, jak dlouho bude muset obhajoba předložit své argumenty a pravidla pro zadávání důkazů.