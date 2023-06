Des Moines zvýšit léčbu proti komárům poté, co se v některých případech objevil Západní Nil

V Des Moines byli nalezeni komáři přenášející virus západního Nilu, uvedli úředníci a město v tiskové zprávě oznámilo, že komáři pozitivní na virus byli detekováni prostřednictvím místních sledovacích pastí a testování. V reakci na to se po celém městě provádějí další ošetření proti komárům. „Léčba bude pokračovat několik nocí, aby pokryla celou komunitu, a aplikace v rezidenčních oblastech začnou obvykle po 20:00,“ uvedlo město v prohlášení. „Léčba pomůže snížit počet místních dospělých komárů, kteří mohou přenášet virus na lidi a domácí zvířata, což pomůže udržet obyvatele Des Moines zdravé a pohodlné.“ Virus může způsobit příznaky podobné chřipce, včetně horečky, nevolnosti, bolesti hlavy a svalů, u lidí, kteří byli poštípáni infikovanými komáry, uvedli zdravotní odborníci. Může progredovat a stát se závažnějším, což vede k meningitidě nebo encefalitidě. Úředníci říkají, že lidé by měli přijmout opatření, jako je použití repelentů proti hmyzu venku. Měly by také měnit stojatou vodu, například v brouzdalištích a koupalištích pro ptáky.Údaje z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí ukazují letos zatím 17 případů v celé zemi, včetně jednoho v Iowě. Virus byl nalezen začátkem tohoto měsíce v okrese Plymouth u dospělého ve věku 61 až 80 let a případ byl potvrzen testem ve státní zdravotnické laboratoři. V roce 2022 byl virus západního Nilu diagnostikován devíti Iowanům. Nebyla hlášena žádná úmrtí. V tomto článku byly použity informace od Associated Press.

Podle úřadů byli v Des Moines nalezeni komáři přenášející virus západního Nilu. V tiskové zprávě město oznámilo, že komáři infikovaní virem byli detekováni pomocí místních monitorovacích pastí a testování. V reakci na to se po celém městě provádějí další ošetření proti komárům. „Léčba bude pokračovat několik nocí, aby pokryla celou komunitu, a aplikace v rezidenčních oblastech začnou obvykle po 20:00,“ uvedlo město v prohlášení. „Léčba pomůže snížit počet místních dospělých komárů, kteří mohou přenášet virus na lidi a domácí zvířata, což pomůže udržet obyvatele Des Moines zdravé a pohodlné.“ READ Nový papír tvrdí, že v oblacích Venuše by mohla být fotosyntéza Zdravotní experti uvedli, že virus může způsobit příznaky podobné chřipce, včetně horečky, nevolnosti, bolesti hlavy a bolesti svalů, u lidí, kteří byli poštípáni infikovanými komáry. Může progredovat a stát se závažnějším, což má za následek meningitidu nebo encefalitidu. Úředníci říkají, že lidé by měli přijmout opatření, jako je použití repelentů proti hmyzu venku. Měli by také měnit stojatou vodu, jako jsou brouzdaliště a koupaliště pro ptáky. údaje z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí Tento rok zatím ukazuje 17 případů celostátně, včetně jednoho v Iowě. Virus byl nalezen začátkem tohoto měsíce v okrese Plymouth u dospělého ve věku 61 až 80 let. Případ potvrdil test ve státní zdravotní laboratoři. V roce 2022 bylo u devíti Iowanů diagnostikován virus West Nile. Byla hlášena nula úmrtí. V tomto článku byly použity informace od Associated Press.