Češka Markéta Vondrosová se stala první nenasazenou ženou, která vyhrála wimbledonský titul

WIMBLEDON, Anglie (AP) — Markéta Vondroušová přijela do All England Clubu před rokem neschopná hrát tenis. Její levé zápěstí bylo chirurgicky opraveno, takže se její návštěvy omezily na prohlídku Londýna se sestrou a fandění kamarádce soutěžící ve Wimbledonu.

Tato cesta je velmi nezapomenutelná: odchází jako grandslamový šampion.

Vondroušová se stala první nenasazenou ženou, která v sobotu vyhrála Wimbledon, když ve finále porazila vicemistryni z roku 2022 Ones Zabiurovou 6:4, 6:4.

„Až se vrátím, nevím, co se stane, jestli budu moci znovu hrát na takové úrovni,“ řekla Vondroušová, 24letá levačka z Česka, která skončila druhá. Byl juniorem na French Open 2019 na antuce a před dvěma lety stříbrným medailistou na olympijských hrách v Tokiu na tvrdých kurtech. „Na trávě jsem předtím nehrál dobře. Myslím, že vyhrát Grand Slam je pro mě velmi nemožné, takže jsem o tom nepřemýšlel. Když jsme dorazili, řekl jsem: „Zkuste vyhrát. Dva zápasy.“ Teď, když se to stalo, je to šílené.“

Poté, co byl od dubna do října mimo hru, obsadil v minulé sezóně 99. místo. Když dorazila do Wimbledonu, byla na 42. místě a byla první nenasazenou ženou, která se dostala do finále v All England Clubu po 60 letech – poslední, druhá v roce 1963 Billie Jean Kingová, seděla v první řadě Royal Boxu. Sobota s Kate, princeznou z Walesu.

Král po zápase přivítal Vondroušovou objetím a řekl: „Vždy nenasazený. Miluju to.“

Stahovací střecha centrálního kurtu byla pro finále uzavřena, chránila všechny před větrem o rychlosti 30 km/h venku a umožnila jemným úderům Vondroušové opakovaně najít zamýšlenou značku. Líbilo se jí také, že se při hře nemusela bát větru, slunce nebo čehokoli jiného – vzpomínka na dny, kdy trénovala na halových kurtech v pražské zimě.

„Vždycky jsem hrála dobře v hale,“ řekla Vondroušová. „Říkal jsem si: „Jo, možná mi to pomůže.“

Dnes odpoledne prohrával v každém setu, ale vzal poslední čtyři hry prvního zápasu a poslední tři hry druhého, když Japier šel ve finále majora 0-3.

Osmadvacetiletá rodačka z Tuniska je jedinou Arabkou a jedinou Severoafričankou, která postoupila ve dvouhře na jakémkoli grandslamovém turnaji.

„Nemůžeš věci vynutit,“ řekl žák šesté třídy Zapier. „Nemělo to tak být.“

Před 12 měsíci prohrála v All England Clubu s Elinou Rybakinou a loni v září na US Open prohrála s jedničkou Igou Svidek.

„Myslím, že je to nejbolestivější ztráta mého života,“ řekl Zabeer v sobotu a odmlčel se, aby si utřel slzy.

Vzestup Vondroušové ke slamovému titulu byl na začátku těchto čtrnácti dnů těžko představitelný.

V předchozích vystoupeních na wimbledonské trávě vedl 1:4, do druhého kola postoupil jen jednou, než šel 7:0, včetně výher nad pěti hodnocenými soupeři.

Klíčovým bodem je, že Zabiur, který cítil napětí a tlak, pokračoval v chybách: skončil s 31 nevynucenými chybami; Vondroušová zaznamenala pouhých 13 nájezdů.

To Vondroušové pomohlo překonat porážky 4:2 v prvním setu a 3:1 a 4:3 ve druhém setu. S každým vykročila a podpora davu oblíbené Jabir, přezdívané pro její chování na kurtu i mimo něj ministryně štěstí, stoupala z horního krytu arény, tleskala a jásala.

Vondroušová v klidu podávala na zápas na vedení 5:4. Brzy měla 40letou lásku – a zasáhla ji obrovitost okamžiku.

„Nemohla jsem dýchat,“ řekla Vondrušová. „Říkal jsem si: ‚Hotovo‘.“

Když hodila volej a dokončila zápas, spadla na trávu, pak si lehla na záda, ruce na obličeji, tak šťastná, že je na hladině.

Vylezla na tribunu, aby objala svého manžela, který byl doma a hlídal kočky, dokud neodletěl do Anglie, aby byl svědkem finále. Vondroušová vtipkovala, že její slzy radosti na konci zápasu byly nejemotivnější, jaké kdy za osm let, co spolu byli, vyjádřila; Jejich první výročí svatby byla neděle.

Vondroušová má na svůj první celý den jako vítězka hlavního titulu i jiné plány: S trenérem se dohodli, že si v případě zisku trofeje nechají tetovat.