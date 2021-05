Video: Dubajská sportovní rada přijímá roční program sněhových sportů

Saeed Hareb, Nasser Aman Al Rahma, Martin Dolezal, Ali Omar Al Balooshi, Mohammed El Etri a Ibrahim Khadim během setkání v sídle dubajské sportovní rady.

Záliv dnes Personální reportér



Rada pro sport v Dubaji schválila program pro zimní sporty v příští sezóně, kdy se v Ski Dubai v Mall of the Emirates plánuje uskutečnit více než 10 akcí, včetně tří jedinečných nových akcí – Mistrovství v ledním volejbalu, Snow Yoga a Snowboard Cycling s pevnými koly. mistrovství.



Dubajský volejbalový šampionát v Dubaji z něj učiní první město v Asii a na Středním východě, kde se taková akce bude konat, zatímco Snowboard Yoga bude pro účastníky stejně jedinečným zážitkem, stejně jako mistrovství v jízdě na pevném kole.

Kromě těchto tří akcí bude Ski Dubaj hostit řadu dalších národních a mezinárodních šampionátů, jako jsou krasobruslařské mistrovství Spojených arabských emirátů, národní krasobruslařské mistrovství Emirates a 12. ročník soutěže Snow Warrior Challenge, která je jednou z oblíbených akcí. v zemi pro nadšence pro překážkové výzvy.



Všechny akce se budou konat v souladu se všemi preventivními postupy a protokoly COVID-19 nařízenými příslušnými orgány.



Přidání tří nových akcí spolu s těmi starými upevní reputaci Dubaje jako jednoho z největších příznivců sněhových sportů v regionu a hlavní destinace pro milovníky sněhových sportů.



Ski Dubaj v minulosti hostil řadu kontinentálních a světových šampionátů v Alpách pro lyžování a snowboarding a hostil mnoho mezinárodních týmů, jako je Británie, Rusko, Ukrajina a Česká republika.



Dubaj má také šest akademií pro zimní sporty s více než 700 členy trénujícími pod dohledem kvalifikovaných mezinárodních trenérů. Rakouskou akademii vede Martin Dolezal, generální ředitel vídeňské Snowsports Academy, který na začátku tohoto týdne navštívil Dubajskou sportovní radu, aby projednal další spolupráci.



Saeed Hareb, generální tajemník dubajské sportovní rady, a Nasser Aman Al-Rahma, náměstek generálního tajemníka rady, se setkali s Dolizalem za přítomnosti Ali Omar Al-Balushi, ředitele odboru rozvoje sportu rady, a Muhammada Al -Otari, místopředseda rady. Majid Al Futtaim Leisure and Entertainment, and Ibrahim Khadem from the Emirates Skating Academy.



Dolezal ocenil zařízení věnovaná zimním sportům v Dubaji a poděkoval dubajské sportovní radě za podporu sněhových sportů a soutěží o sněhové sporty, které organizuje a podporuje v Ski Dubai po celý rok, zejména komunitní akce jako DXB Snow Run a Ice Warrior Výzva. Což umožňuje účastníkům zpochybnit své limity při teplotách pod nulou i při vysoké rtuti venku. Tyto společenské akce znamenají začátek zimních sportů.



Dolezal zahájil v dubnu v dubnu Snowsports Academy v Dubaji ve spolupráci s Ski Dubai a Emirates Skating Academy. Její akademie poskytuje nadšencům sněhových sportů různých národností a věkových skupin příležitost trénovat pod dohledem špičkových mezinárodních trenérů a zdokonalovat své dovednosti.



Rada mezitím bude nadále podporovat šíření sněhových sportů v Dubaji a v zemi a poskytne všechny nezbytné prostředky pro jeho růst a rozvoj, založené na touze rady vytvořit rozmanité sportovní prostředí, které odpovídá potřebám. Ze všech členů dubajské společnosti, která zahrnuje občany více než 195 zemí.