Zasáhli jsme offseason, všechny sporty v Arizoně od roku 2021 do 2222 a kampaně 2022-23 jsou ještě trochu daleko.

Díky tomu je skvělý čas vrátit se zpět a podívat se, jak si vedou všechny Divoké kočky.

Během několika příštích týdnů se podíváme na každý z 19 programů pro muže a ženy UA, abychom viděli, jak vypadají a jaké jsou jejich šance v blízké budoucnosti. Budeme podrobně popisovat každý tým a vyhodnocovat jeho výkon pod současným trenérským štábem, podíváme se na stav programu před jeho/jejím příchodem a porovnáme jej nyní a zároveň se podíváme na letošní a další sezónu.

Další: Jim AndersonMužský golfový tým.

Jak to vypadalo předtím

Mužský golf se v Arizoně pod vedením legendárního trenéra stal jedním z vrcholných olympijských sportů Rick pro Rose, který vedl Wildcats do NCAA po sezóně 22 z posledních 23 let u kormidla. Když LaRose odešel po sezóně 2012, UA najala Andersona, asistenta trenéra v Texas A&M.

Prvních sedm let Andersona jako hlavního trenéra bylo těžkých: Divoké kočky skončily na Pac-12 na osmém místě. Pak přišel 2020 Covid-19, který vymazal poslední měsíce jarní sezóny.

Kde se věci nyní nacházejí?

Anderson v posledních dvou letech posunul program, což vedlo k šampionátu UA na mistrovství Pac-12 v roce 2021 a na šampionát NCAA v roce 2022. Anderson bude mezi prvními, kdo řekne, že zásluhy jsou z velké části zásluhou seniorů z Arizony , Trevor Werbell 2021 a křesťanská banka A Chase cinkiewicz v roce 2022.

Arizona State byl v minulé sezóně občas nekonzistentní, skončil poslední v Pac-12 Championships, než vyhrál NCAA Regional. Tím, že se dostali na NCAA Championships, získali Wildcats některé neocenitelné zkušenosti, které by měly příští jaro urazit dlouhou cestu.

Ačkoli Arizona letos v létě přišla o Bankyho kvůli promoci, Sienkiewicz je zpět, stejně jako Chazz AureliaA Sam Somerhauser A Johnnie Walker. Tato skupina bude tvořit jádro soupisky Arizony před příští sezónou.

Arizona musí přivést zpět alespoň tři další golfisty a přidat trio nováčků, kteří mají nejvyšší postup Philip Jacobcic Česká republika.

Jedna velká otázka

Dokáže se Arizona překonat? V po sobě jdoucích sezónách měli Wildcats úspěch za sezónou, když vyhráli mistrovství Pac-12 v roce 2021 a vyhráli NCAA Regional v roce 2022. Arizona State však v posezóně nedokázala dát všechno dohromady.

Cílem Arizony na jaře příštího roku by mělo být kvalifikovat se na mistrovství NCAA a dostat se do závěrečného osmikolového kola, kde může bojovat o národní titul. Zkušená základní skupina spolu s některými talentovanými nováčky by měla dát Wildcats schopnost realisticky dosáhnout tohoto cíle.