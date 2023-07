Mistři Evropy do 21 let v Anglii ukazují, že rezerva talentů Garetha Southgatea je velká a má zářnou budoucnost | fotbalové zprávy

Gareth Southgate má kádr plný mladých talentů, ale úspěch Anglie na mistrovství Evropy hráčů do 21 let je připomínkou toho, že existuje řada kvalitních hráčů, kteří čekají, až zazáří v prvním týmu.

První anglický tým, který vyhrál turnaj po 39 letech, to dokázal bez inkasovaného gólu díky dramatické penaltě Jamese Trafforda, která zajistila vítězství 1:0 nad Španělskem ve finále v Gruzii. Celkový počet vstřelených branek týmu Lee Carsleyho byl 11 nezodpovězených branek.

Dlouho se tvrdilo, že Anglie podcenila psychologickou hodnotu vyhrávání turnajů věkových skupin, ale díky úspěchu na úrovních do 17, 19 a 20 let to završuje balík – a možná dělá první – týmová sláva se zdá být dosažitelnější.

Mnoho z těchto klíčových postav v Carsley v Georgii by mohlo hrát roli v dresu Anglie po mnoho příštích let. A někteří z nich mohou dostat telefonát ze Southgate ještě před nadcházejícím mistrovstvím Evropy v Německu…

James Trafford

Reakce Lee Hendrie na pozdní hrdinství Jamese Trafforda pro Anglii ve finále



Jaký mimořádný šampionát pro Jamese Trafforda. Poté, co neinkasoval ani jeden gól, byl tento rekord ohrožen v době zranění, ale jeho šampionáty udržely čisté konto a zajistily trofej pro svůj tým. Není divu, že se k němu při hvizdu hnali.

Trafford byl spojován s přesunem za 15 milionů liber z Manchesteru City do Burnley, což by mu umožnilo hrát fotbal Premier League. V Anglii existuje konkurence o první místo, ale ve 20 letech je před zápasem. Místo v týmu je možné brzy.

Levi Colwell



obrázek:

Levi Colwell byl velký anglický hráč po celý turnaj na pozici středního obránce



Možná vynikající hráč Anglie během celého finále by byl na Leviho Colwella příliš tvrdý, kdyby penalta, kterou připustil, vyrovnala Španělsko a upírala Anglii vítězství. Vše ostatní vyčistil obránce, jeho rozehrávka a postavení výjimečné.

Obránce Chelsea by měl být blízko prvnímu týmu už po silných výkonech na hostování v Brightonu. Levonohý střední obránce má všechny potřebné atributy, aby mohl být pravidelným startérem špičkového týmu Premier League a vyhrávat mnoho zápasů.

Taylor Harwood-Belles



obrázek:

Taylor Harewood-Bellis zvedá trofej poté, co dovedl Anglii ke slávě v Georgii



Colwellův střední obránce a kapitán Taylor Harewood-Bellis byl také působivý a vypadá, že je připraven na další fázi svého vývoje. Byl fantastickou postavou v neproniknutelné obraně Anglie proti přihlížejícím Southgate.

Vítěz titulu s Burnley minulou sezónu, srdcař Manchesteru City strávil tři sezony na hostování v Championship, ale tohle je pro něj Premier League. S potenciálními šancemi v obraně Anglie by mohl být blíž než jakákoliv výzva.

Anthony Gordon



obrázek:

Angličan Anthony Gordon se raduje z gólu proti Portugalsku



Byl to Anthony Gordon, kdo vstřelil vítězný gól ve čtvrtfinále proti Portugalsku a jeho jízda byla charakteristickým rysem hry Anglie ve finále, vyhrávala volné kopy a zpřísňovala obranu Španělska. Není přirozený útočník, ale svou práci zvládl.

Tento 22letý křídelník již přestoupil do Newcastlu za 40 milionů liber a bude doufat, že si do konce roku okusí akci Ligy mistrů. Pokud se této příležitosti chopí, určitě to nebude jeho poslední vystoupení v dresu Anglie.

Morgan Gibbs White



obrázek:

Angličan Morgan Gibbs-White slaví po gólu proti Izraeli



Finále se nepodvolilo jeho vůli a dokonce se ukázalo s červenou kartou poté, co byl vystřídán, ale kreativita Morgana Gibbse-Whitea byla pro Anglii pod Carsleym životně důležitá. Jeho schopnost uskutečňovat věci, pouhá představivost zažít jich spoustu, je vzácný dar.

Muž z Nottinghamu Forest vstřelil úvodní gól v semifinále a tuto trofej přidal ke svému triumfu ve Světovém poháru na úrovni U-17. Nyní je mu 23 a již se objevily výzvy, aby byl zařazen do týmu Southgate. Gibbs-Whiteův čas může přijít před koncem roku 2023.

Cole Palmer

Reakce Lee Hendrieho na gól Anglie ve finále ME U21



Posledním, kdo skóroval při této semifinálové výhře 3:0 nad Izraelem, byl Cole Palmer a myslelo se, že vstřelil jediný gól ve finále, dokud nebyl určen Curtisovi Jonesovi, záložníkovi Liverpoolu poté, co odvrátil přímý kop do sítě. síť. To je jedno. Palmer byl vynikající.

Neudělal první týmovou práci, kterou si mnoho jeho spoluhráčů užilo – to je výzva v Manchesteru City. Ale 25 vystoupení v rekordním týmu Pepa Guardioly v minulé sezóně ukazuje, jak je tam oceňován. Palmer by byl někdo, na koho se dívat.

Jacob Ramsey



obrázek:

Při výhře nad Portugalskem se zranil Angličan Jacob Ramsey



A slovo Jacobu Ramseymu, záložníkovi Aston Villy, který byl nejlepším hráčem Anglie, když pomohl týmu dostat se do finále. Španělsko mu kvůli zranění chybělo, ale na muže, jehož gól proti Čechům porazil Anglii, nelze zapomenout.

Ramseymu je 22 let a za sebou má již 91 zápasů v Premier League. V nadcházející sezóně bude mít příležitost hrát evropský fotbal poprvé ve své kariéře a jeho pokračující vývoj pod vedením Unaie Emeryho bude nevyhnutelný pro velké uznání.