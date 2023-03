Nový výzkum o tom, jak zvýšit náladu a duševní výkon

Bližší pohled na antidepresivní účinky práškového čaje matcha

Výzkumníci ukazují, jak čajový prášek matcha zlepšuje depresi a faktory, které řídí jeho účinek na mysl.

Matcha, tradiční japonský čaj, byl propagován pro své zdravotní přínosy – může zlepšit náladu a duševní výkon u lidí i myší – ale je zapotřebí více mechanistického výzkumu. Japonští vědci proto vyhodnotili antidepresivní účinky práškového čaje matcha u krys. Prášek aktivuje dopaminergní neuronální okruhy a zlepšuje depresi u některých potkanů ​​v závislosti na předchozím duševním stavu zvířete. Více takových studií by mohlo pomoci vyvinout lepší antidepresivum.

Deprese je v současnosti nejrozšířenější duševní poruchou na světě a počet lidí, kteří jí trpí, neustále roste. I když se nástup deprese mezi jednotlivci liší, má se za to, že onemocnění obvykle vyplývá z poklesu dopaminu v mozku. Dopamin, neurotransmiter a hormon, hraje důležitou roli při zvyšování nálady a při vyvolávání pocitu štěstí, úspěchu a motivace. A přestože bylo vyvinuto mnoho antidepresiv, aby potlačovaly účinek nízkého dopaminu, mají mnoho vedlejších účinků.

Dále se u lidí může vyvinout rezistence na antidepresiva, vyžadující časem vyšší dávky nebo časté změny léků. Tyto problémy daly impuls k hledání přírodních produktů s antidepresivními účinky. Jeden z těchto produktů, Matcha, si v poslední době získal oblibu. Získáno z listů Camellia sinensis –Je bohatý na sloučeniny zlepšující náladu – prášek Matcha se tradičně používá k přípravě čaje.

Bylo prokázáno, že konzumace tohoto čaje zlepšuje chování podobné úzkosti u potkanů ​​aktivací dopaminové funkce prostřednictvím signalizace dopaminového D1 receptoru. Výsledné zvýšení dopaminu může také zlepšit příznaky deprese. Doktor Yuki Kurauchi z Kumamoto University proto vedl tým výzkumníků, aby prozkoumali účinky prášku z čaje matcha u sociálně izolovaných krys. Svá zjištění podrobně popisují v článku publikovaném v časopise Volume 15, Issue 3 Živiny Dne 22. ledna 2023.

Tým použil myši BALB/c odolné vůči stresu a myši C57BL/6J vystavené stresu, které byly ve svých experimentech vystaveny stresu ze sociální izolace. Zdálo se však, že užívání suspenze čaje matcha ústy snižuje míru deprese u potkanů ​​vystavených stresu. To bylo indikováno jejich výkonem v testech zavěšení ocasu (TST), které se běžně používají k hodnocení deprese u potkanů. „Matcha zkrátila dobu nehybnosti pouze u myší vystavených stresu, které zažívaly větší stres ze sociální izolace a vykazovaly depresivní chování ve srovnání s myšmi tolerantními vůči stresu,“ vysvětluje Dr. Kuroshi.

Jak se to stalo? Tým kopal hlouběji. Imunohistochemická analýza mozků krys odhalila aktivaci prefrontálního kortexu (PFC) a nucleus accumbens (NAc) u krys vystavených stresu poté, co požily suspenzi čaje matcha. Tyto oblasti tvoří důležitou součást dopaminového okruhu a jsou nezbytné pro kontrolu hladin dopaminu v mozku. Jejich aktivace – indikovaná zvýšením počtu buněk exprimujících c-Fos, důležitý ukazatel neuronální aktivity – by zvýšila hladiny dopaminu, což zvedne náladu jedince. Myši vystavené stresu s kratší dobou imobility měly vyšší počet c-Fos-pozitivních buněk ve ventrální tegmentální oblasti (VTA) v jejich mozcích (které iniciují dopaminovou aktivitu), stejně jako v PFC a NAc, což ukazuje na vyšší neuronální aktivita a produkce dopaminu. Naproti tomu žádný z těchto účinků nebyl pozorován u myší tolerantních vůči stresu.

To bylo posíleno dalším zjištěním – podávání blokátorů dopaminových D1 receptorů krysám vystaveným stresu negovalo antidepresivní účinky suspenze čaje matcha. Dr. Koroshi to všechno spojuje. „Tyto výsledky naznačují, že čajový prášek matcha má antidepresivní účinek aktivací dopaminového systému v mozku, což je ovlivněno duševním stavem jedince.“

Dr. Koroshi je také optimistický ohledně budoucích důsledků jejich výzkumu. Při hodnocení antidepresiv u jednotlivců je třeba vzít v úvahu také rozdíly v jejich duševním stavu, vzhledem k tomu, jak citliví byli krysy vystavené stresu na účinek suspenze čaje matcha, ale krysy tolerantní vůči stresu nebyly. „Začlenění matchy do programů podpory zdraví má potenciál široce zlepšit její užitečnost,“ říká. Zde je zlepšení duševního zdraví pomocí bezpečnějších složek potravin!

Reference: „Účinek práškového čaje matcha podobný antidepresivu prostřednictvím aktivace dopaminergního systému u potkanů ​​závislých na stresu ze sociální izolace“ Yuki Kurauchi, Yuki Ota, Keigo Matsuda, Wakana Sanematsu, Hari Prasad Devkota, Takahiro Seki a Hiroshi Katsuki, Jan 22, 2023, k dispozici zde. Živiny.

DOI: 10.3390/nu15030581

O docentce Yuki Kurauchi

Dr. Yuki Kurauchi je docentem na katedře farmaceutických chemických věd na Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Kumamoto University, Japonsko. Je držitelem titulu PhD ve farmaceutických vědách a má na svém kontě více než 100 výzkumných prací. Jeho práce se zaměřuje na využití farmakologických přístupů k léčbě poruch centrálního nervového systému. Mezi jeho specifické výzkumné zájmy patří behaviorální analýza pacientů s úzkostí, neurochemický základ stresu generovaného sociální hierarchií a analýza patogenních mechanismů migrény.