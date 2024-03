Rusko popáté prodlužuje vazbu pro Ivana Gerškoviče

Moskevský soud v úterý prodloužil vyšetřovací vazbu na amerického reportéra pracujícího pro Wall Street Journal o tři měsíce, téměř rok do dne, kdy byl zatčen na základě obvinění ze špionáže. Americká vláda uvedla, že obvinění bylo politicky motivované a nepodložené.

Reportér Ivan Gershkovitch (32 let) dostal příkaz zůstat ve vězení nejméně do 30. června. Podle prohlášení Prostřednictvím zpravodajské služby moskevského soudního systému. Bylo to již popáté, co byla vazba pana Gershkoviče prodloužena od jeho zatčení v březnu loňského roku během tiskové cesty. V lednu mu soud prodloužil vazbu do 30. března.

Pan Gershkovitch v tmavých džínách a kostkované košili stál u soudu s rukama v kapsách a poslouchal konečné rozhodnutí v soudní kleci, podle videa zveřejněného s prohlášením. Na některých fotografiích bylo vidět, jak se pan Gershkovitch usmívá skrz záři klece. Pokud bude odsouzen, může strávit až 20 let v ruské trestanecké kolonii.

„Toto rozhodnutí o prodloužení Ivanova zadržování se zdá být obzvláště bolestivé,“ řekla Lynn Tracy, velvyslankyně USA v Rusku. Řekl to v prohlášeníU příležitosti výročí jeho zatčení. „Obvinění proti Ivanovi jsou naprosto nepravdivá. Nejde o jinou interpretaci okolností, ale o fantazii.“