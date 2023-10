Město Norman oznamuje plány na novou zábavní čtvrť v hodnotě 1 miliardy dolarů

NORMAN, Okla (KFOR) – V Normanu se pracuje na plánech za miliardy dolarů.

Koalice vedení města Norman, nazvaná Team Norman, představila ve středu ráno svůj návrh nové zábavní čtvrti.

„To, o čem dnes mluvíme, je okamžik, který se stane jednou za dvě nebo tři generace,“ řekl prezident University of Oklahoma Joseph Harroz Jr. „To je odvážná věc,“ řekl prezident University of Oklahoma Joseph Harroz Jr. Tohle je milionová zábavní čtvrť.

Plán zahrnuje víceúčelové místo pro cokoli od koncertů a show až po gymnastické soutěže žen OU a basketbalové hry Sooner.

„Chceme, aby to byl zážitek. Mělo by to být něco jako když jdete na hru Thunder a je tam opravdu ošklivý hluk,“ řekl starosta Norman Larry Heikkila. „Chceme takový zážitek.“

Zahrnuje také maloobchodní prodejny, restaurace, bary, kanceláře, hotely a rezidence pro tisíce.

Zábavní čtvrť se bude nacházet mezi I-35, W. Rock Creek Road, Max Westheimer Airport a W. Tecumseh Road.

Mapa rekreační oblasti. Fotka Kfour.

„Chceme, aby naše práce, život a zábava zůstaly tady v našem okrese a nešly do okresu Oklahoma,“ řekl komisař Cleveland County Rod Cleveland.

Pokud jde o to, co pokryje náklady miliardového projektu, zhruba 80 procent bude hrazeno prostřednictvím soukromých investic, zatímco zbývajících 20 procent bude hrazeno z veřejného financování.

Dalším krokem je schválení plánu. Návrh ještě musí projít Normanskou městskou radou a Cleveland County Board of Commissioners.

„Jsem si jistý, že máme otevřenou městskou radu,“ řekl Lawrence McKinney, prezident Normanské koalice pro hospodářský rozvoj. „Poslouchali nás. Dali jsme jim spoustu informací. Ptali se na spoustu otázek.“

Starosta Heikkila řekl, že projekt je stále „ve fázi návrhu“.