Danielle Collinsová se kvalifikovala do čtvrtfinále Australian Open poté, co skončila na 19. místě s Elise Mertensovou

Další maratonský zápas. Další napínavá bitva tří skupin. Další statečné vítězství Daniela Collinse.

Někdejší tenisová hvězda Virginie a dvojnásobná šampionka NCAA porazila v neděli v osmifinále Australian Open 19. nasazenou Belgii Elise Mertensovou a vyšla s dalším nechytatelným vítězstvím.

Druhý zápas v řadě zahájil Collins první set vítězstvím v prvních třech hrách, poté zakolísal a prohrál šest z dalších sedmi her, aby úvodní set propustil Mertensové 4:6.

Collinsová odvedla dobrou práci, když ji resetovala a začala druhý set opět vítězstvím v prvních třech hrách. Mertensová a Collinsová držela podání v dalších pěti hrách a Collinsová vedla ve druhém setu 5-3.

Mertensová poté rozdrtila Collinse, který udělal po sobě jdoucí nevynucené chyby, aby prohrál zápas a dal Mertensové šanci znovu porazit na skóre 5-5 v příštím zápase na podání.

Collinsova reakce na tlak v dalším zápase byla fantastická.

Collins bez ztráty jediného bodu rozdrtil Mertensovou a na vítěze zaznamenal tři ze čtyř bodů, aby zpečetil druhý set a vynutil si rozhodující třetí set.

V závěrečném setu si Collinsová a Mertensová držely podání během prvních dvou her, ale Mertensové se podařilo ve třetí hře Collinsovou brejknout a vést 2:1.

Collinsová okamžitě odpověděla brejkem Mertensové a vyrovnala set ve dvou hrách každý. Oba hráči pokračovali v podání v dalších pěti hrách, protože Collins vedl 5-4.

Collins vedl v další hře 0-30, 15-40, ale nedokázal zápas dokončit ani v prvním ani druhém zápase, protože Mertensová bojovala o remízu.

Collins získal svůj třetí mečbol na skvělém winneru bekhendovým úderem. Poté se Mertensová dopustila dvojité chyby a ukončila zápas, když Collins dosáhl tvrdého vítězství 4-6, 6-4, 6-4 v zápase, který trval 2 hodiny 51 minut.

Pro Collinsovou je to její druhé vítězství v řadě poté, co předvedla velkou dávku odolnosti při vítězství 4-6, 6-4, 7-5 nad Dánkou Clarou Towsonovou v pátečním třetím kole.

Díky výhře se Collinsová podruhé v kariéře dostala do čtvrtfinále Australian Open. Collinsová se utká s Francouzkou Alize Cornetovou, která ve čtvrtém kole porazila 14. nasazenou Simonu Halepovou. Úterní výhra nad Cornetovou ve čtvrtfinále by Collinsové zajistila zpáteční cestu do semifinále Australian Open, což je ekvivalent její nejhlubší kariéry na grandslamu.

Collinsová je jednou ze tří Američanek, které se kvalifikovaly do čtvrtfinále ženské dvouhry, k Madison Keysové a Jesse Pegulové.

Danielle Collins se také zúčastnila turnaje ve čtyřhře žen ve spolupráci s Američankou Desirae Krawczykovou. Ve druhém kole Collins a Krause porazili další americké duo, 13. nasazenou Jessicu Pegulaovou a Asia Muhammad, 6-3, 7-6.

Necelé dvě hodiny poté, co vyhrála téměř tříhodinový singlový zápas proti Mertensové, se Collinsová vrátila na kurt spolu s Krauskem v zápase třetího kola proti českému duu Barbora Krejšíková a nasazená jednička Katrina Siniaková v ženské čtyřhře. . Collins a Krausek proti českému nasazenému soupeři dobře bojovali, ale nakonec prohráli 4-6, 4-6.

