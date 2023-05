Program Artemis NASA může čelit rozpočtové krizi, protože náklady stále rostou – Ars Technica

Program Artemis na návrat lidí na Měsíc má nyní auru imperativu, s širokou politickou podporou, silným mezinárodním zapojením a úspěšnou první misí – Artemis I – pod jeho vedením.

Pro Artemis je možná nejvýznamnější to, že ve vzácném projevu dvojstrannosti jak republikáni, tak demokraté podporují plán NASA vyslat lidi na Měsíc koncem tohoto desetiletí, alespoň jednou ročně, když se dostanou do bodu, kdy astronauti zůstanou 30 let. dní. čas. Bidenův Bílý dům, vytvořený během Trumpovy administrativy, znovu potvrdil tyto Artemisovy plány během několika dní po nástupu do úřadu. Bidenovi diplomaté také pokračovali v přidávání zemí do „Artemis Accord“, kterých se nyní účastní více než dvě desítky zemí.

Ale přes veškerou tuto podporu existuje znepokojivé znamení. Rozpočet na program Artemis narůstá a není vůbec jasné, kdy lidé začnou létat na Měsíc. Tyto obavy byly zdůrazněny tento týden na zasedání poradního výboru NASA pro lety do vesmíru.

Velký požadavek na rozpočet

Šéf vesmírné agentury pro lety lidí do vesmíru v hlubokém vesmíru Jim Frye diskutoval o rozpočtu na fiskální rok 2024 až fiskální rok 2028. Během tohoto pětiletého období vynaloží vesmírná agentura na program Artemis nejméně 41,5 miliardy dolarů. Pravděpodobně to bude maximálně jedno lidské přistání. To zahrnuje některé ohromující částky za raketu Space Launch System, 11 miliard dolarů, která se již pro tuto misi vyvíjí.

Těch 11 miliard dolarů je stejná částka, kterou NASA navrhuje utratit za ne jeden, ale dva lunární přistávací moduly pro lidi, pravděpodobně stejně složité jako raketa SLS, která se vyvíjí od roku 2011. NASA nedala První lunární rover má smlouvu na přistání do roku 2021. Není jasné, proč NASA potřebuje utrácet tolik peněz za letově ověřenou raketu jako na vývoj dvou velkých a technicky náročných lidských přistávacích modulů.

Na otázku během setkání ohledně pokračujících vysokých nákladů na raketu SLS Frye řekl, že vesmírná agentura se snaží snížit náklady přesunem od vývoje k provozu.

„Snažíme se přejít do smluvních průzkumných produkčních operací, a to se děje na samém konci rozpočtového horizontu, kdy se snažíme snížit naše dolary,“ řekl Frye. „Takže to v položce nezjistíte. Díváme se na víc než trochu, abychom získali cenovou dostupnost.“

Rozpočet NASA také navrhuje utratit 4 miliardy dolarů za lunární bránu, která nebude použita během prvního přistání na Měsíci; A i když to může poskytnout pěkné možnosti mezistanice, brána není nezbytná pro skutečné přistání na Měsíci.

Během své prezentace Frye varoval, že i přes prezidentův návrh rozpočtu nemusí být dostatek finančních prostředků na realizaci programu Artemis, jak se předpokládalo, který vyžaduje počáteční přistání člověka v roce 2025 (které bude téměř jistě zpožděno o dva roky nebo více). ).

„Tady v místnosti je spousta programových manažerů,“ řekl o hlavních součástech plánu Artemis, včetně rakety SLS, kosmické lodi Orion a přistávacího modulu na Měsíci. „A jsem si jistý, že ti říkají, že potřebují víc než tohle.“

Kongresové priority

Frye také řekl, že neschopnost Kongresu schválit rozpočet včas a jeho spoléhání se na průběžná usnesení (CR) znesnadnily zahájení nových programů, aby se program Artemis rozhýbal.

„Připadá mi to jako tíha světa na mých bedrech ve snaze stabilizovat Kongres,“ řekl Frye. „Pokud se snažíme zvýšit rozpočet, abychom spustili více věcí, a jsme na CR, je to náš rozpočet z minulého roku, takže nemůžeme růst. Nemůžeme spustit nové programy, když jsme v CR, bar žádný.“

Jedním z hlavních problémů společnosti Artemis je tedy to, že její rozpočet narůstá v době, kdy se republikáni v Kongresu snaží zmenšit federální rozpočet, rýsuje se krize dluhového limitu a náklady na půjčování peněz s každým rostou. zvýšit úrokovou sazbu. Stala se Artemis v určité chvíli spíše luxusem než nutností? Předseda poradního výboru Wayne Hill navrhl stejně jako mluvil o tom, že je třeba, aby Kongres splnil několik priorit.

„V konečném důsledku to, jaký druh vesmírného programu máme, závisí na tom, co Američané chtějí od svých volených zástupců,“ řekl Hill. „My vesmírní nadšenci bychom rádi měli více, ale používání peněz daňových poplatníků je spojeno s upřednostňováním všech různých věcí, které vláda musí udělat.“