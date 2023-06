Čínsko-americké vztahy těžce doléhají na defenzivní vrchol Singapuru

Začátkem tohoto roku americký ministr zahraničí Antony Blinken odložil svou cestu do Pekingu poté, co Washington sestřelil u pobřeží Jižní Karolíny to, co popsal jako potenciální sledovací balon. Čína trvala na tom, že balón nebyl určen ke špionáži.

„Jakékoli setkání mezi Austinem a Leem uklidní ostatní země v regionu, ale nemyslím si, že to změní dynamiku bezpečnosti nebo potenciál nestability.“

Regionální obavy byly nedávno podtrženy prohlášením Pentagonu, že čínská stíhačka provedla koncem minulého týdne „zbytečně agresivní manévr“ proti americkému sledovacímu letadlu v Jihočínském moři.

Pod vedením prezidenta Si Ťin-pchinga je Čína na světové scéně stále asertivnější, zejména ve svých historických nárocích na Tchaj-wan a Jihočínské moře. Ten je strategickou vodní cestou bohatou na zdroje, jako je ropa a plyn.

V asijsko-pacifickém regionu se jedná o bod vzplanutí nejméně v posledním desetiletí, protože Čína se stala asertivnější díky svému vzkvétajícímu ekonomickému vlivu, který posiluje její globální vliv. Brunej, Indonésie, Malajsie, Filipíny, Tchaj-wan a Vietnam mají také konkurenční nároky na části vodní cesty, životně důležité obchodní cesty.

„V regionu jsme upadli do jistého bezpečnostního dilematu,“ řekl Chen Hau Huang, autor knihy „Strength and Restraint in the Rise of China“ a docent politologie na Yale NUS College v Singapuru.