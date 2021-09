Studie zjistila, že starobylé město zničil meteorit, pravděpodobně inspirace pro biblický příběh o Sodomě

Vědci ve zveřejněné studii uvedli, že starověkou civilizaci v oblasti Mrtvého moře zřejmě vymazala exploze meteorického „vzdušného výbuchu“ o síle jaderné zbraně, která před zhruba 3600 lety zničila města a zasolila Zemi. po staletí neobyvatelný. Předpokládám, že tento týden to mohla být inspirace pro biblický výklad zničení Sodomy.

výsledky z dlouhé roky Studie multidisciplinárního týmu vědců z jordánského projektu vykopávek Tal Hamam byla publikována v roce Pondělí v Nature Scientific Reports, Online recenzovaný deník.

Důkazy o náhlé smrti a rozsáhlé devastaci, která zřítila budovy, roztavila keramiku a zanechala za sebou pustou, ohořelou krajinu, vedla k závěru, že okolní města a osady byly zničeny výbuchem vzduchu větším, než byl výbuch z roku 1908 nad ruskou Tunguskou, kde meteor explodoval s 1 000krát větší energií. Z atomové bomby v Hirošimě.

Zjištění pomáhají vyřešit záhadu, proč jeden z nejproduktivnějších zemědělských regionů, který podporoval desítky tisíc lidí po více než 3000 let, náhle zemřel a zůstal neplodný několik set let.

Je také pravděpodobné, že poskytne zdroj pro biblický popis zničení města Sodomy, který je popsán v Genesis 19: 24-25: „Potom Pán sesypal na Sodomu a Gomoru hořící síru-od Pána z nebe. A tak svrhl ta města a celou planinu, včetně všech těch, kteří ve městech žijí – stejně jako vegetaci země. “

Podle Bible se Bůh rozhodl zničit Sodomu kvůli zlovolnosti jejích obyvatel.

Kniha Johna Martina „Destruction of Sodom and Gomorrah“ 1852. (Public Domain, via Wikipedia)

Studie konstatuje, že probíhá debata o tom, zda Tel Hamam mohl být biblickým městem Sodoma, s tím, že tato otázka „přesahuje rámec tohoto vyšetřování“.

“Zvažujeme však, zda ústní tradice o zničení tohoto městského města kosmickým tělem mohly být zdrojem písemné verze Sodomy v Genesis. Zvažujeme také, zda detaily uvedené v Genesis jsou přiměřenou shodou se známými detaily.” o studii o kosmickém dopadu, jak říká Studie, se závěrem, že to bylo pravděpodobné.

Studie říká: „Popis ničení městského centra v oblasti Mrtvého moře v Genesis je v souladu s očitým svědkem výbuchu kosmického vzduchu“, přičemž konstatuje, že odpovídá jejich zjištěním ohledně „kamenů padajících z nebe; oheň sestoupil z nebe. Dým stoupal Těžké požáry. Zničil velké město. Zabil obyvatele města. A zničil úrodu oblasti. “

Studie také poznamenává, že popis zničení Sodomy je jedinečný. “V Bibli nejsou známy žádné jiné starověké spisy nebo knihy, kromě Genesis, které by popisovaly to, co by se dalo interpretovat jako zničení města v důsledku výbuchu/nárazu.”

Na této fotografii z roku 1953 jsou stromy rozházeny po sibiřském venkově 45 let poté, co meteorit zasáhl Zemi poblíž Tungusky v Rusku. Výbuch v roce 1908 byl odhadován na 10 megatun. Vyčistilo to asi 80 milionů stromů na míle blízko místa dopadu. . (AP foto, soubor)

Ve svých závěrech o tom, proč byla Tell al-Hammam zničena, vědec prozkoumal 14 klíčových linií důkazů, včetně objevu keramiky a cihel, které tály při extrémně vysokých teplotách, uhlíku podobného diamantu, který se vytvořil při vysokém tlaku a teplotě, a důkazů o minerály tající při vysokých teplotách. Zahřejte na teplotu 2500 ° C (4500 ° F).

Studie zkoumala další možné příčiny, jako jsou války, zemětřesení a sopečné erupce, ale dospěla k závěru, že i když mohly být zodpovědné za některé objevy, za všechny tyto objevy může meteorický výbuch.

Příklad katastrofického osídlení paláce Tal al-Hammam. Fotografie (a) ukazuje umělcovu rekonstrukci 4-5 podlažního sídla založenou na důkazech a fotografie (b) ukazuje, že chybí miliony cihel z horních částí paláce a dalších budov. (Creative Commons CC-BY-4.0 https://www.nature.com/articles/s41598-021-97778-3/figures/2)

Objevili také lidské ostatky, které byly zničeny a rozptýleny tak špatně, že to mohlo být způsobeno pouze masivním výbuchem připomínajícím jaderný výbuch.

“Podmínky a stav lidských kostí a fragmentů naznačují, že v okamžiku smrti se tito jedinci zabývali běžnými aktivitami v paláci, na horním okruhu a/nebo na parapetu nad silnicí, kde byli zasaženi.” vysokoteplotním tepelným impulzem, po němž následuje vysokorychlostní vlna výbuchu Katastrofický kosmický výbuch vzduchu, “zjistila studie s tím, že nejpodobnější událostí zaznamenanou v moderní době byl výbuch Tunguska.

V roce 1908 mohutná erupce poblíž kamenité řeky Tunguska na Sibiři osídlila asi 2 000 kilometrů čtverečních neobydlených lesů tajgy. Je zvláštní, že kráter sopky nebyl objeven a vědci tento podivný jev vysvětlili výbuchem meteoritu 5-10 kilometrů nad zemským povrchem.

Rozsah kosmické atmosférické erupce na Tungusce na Sibiři (1908), překrývající se s oblastí Mrtvého moře. (Creative Commons CC-BY-4.0 https://www.nature.com/articles/s41598-021-97778-3/figures/52)

Vědec také zjistil, že důvod, proč oblast zůstala tak dlouho po katastrofě opuštěná, byl kvůli náhlému nárůstu slanosti Země, díky čemuž byla na několik set let nevhodná pro zemědělství.

“Toto opuštění na několik století je obzvláště záhadné, vzhledem k tomu, že tato oblast obsahuje nejúrodnější zemědělskou půdu v ​​okruhu stovek kilometrů napříč Jordánskem, Izraelem a Palestinou. Zničení bylo tak pozoruhodné a rozšířené, že z následujícího názvu regionu se stal Abel.” „Místa smutku“, jak uvádí list, říká, že to nemůže být způsobeno pravidelnou událostí, ale „katastrofou končící v regionální civilizaci, která uvolnila více než 500 kilometrů čtverečních jižního údolí Jordánu na tři až sedm století. “

Studie předpovídala, že atmosférický výbuch nad hypersalinem Mrtvého moře mohl mít za následek distribuci „ultra slané vody“ po celém regionu.

Solná pláň na břehu Mrtvého moře, 11. ledna 2017 (Melanie Lidman/Times of Israel)

„Všichni, kdo erupci přežili, by nebyli schopni pěstovat plodiny, a proto by byli pravděpodobně nuceni tuto oblast opustit,“ uvedla studie s tím, že půda se asi po 600 letech mohla znovu stát ornou.

Vysoká salinita v této oblasti poskytuje další odkaz na biblický popis Sodomy. Když Lot a jeho rodina uprchli z města, jeho žena neposlechla Boha a vrátila se vidět zničení, kde byla potrestána a proměněna v solný sloup.

Podle roku 2013 Recenze biblické archeologie Článek ko-ředitele Tel El-Hammam Dr. Stephena Collinse, umístění Tel El-Hammam je silným kandidátem na biblické město Sodom kvůli mnoha faktorům. Objevená katastrofa a její přesné umístění, které ji spojuje s biblickými odkazy na „Ha-kikar(nebo, idiomaticky, snadné).

Collins píše, že katastrofa je zapsána v kolektivní kulturní paměti a zachována v biblické tradici.

Jeden z pilířů biblické tradice řekl, že byla Lotovou manželkou na hoře Sodoma poblíž Mrtvého moře. (Shmuel Bar-Am)

Vzpomínka na zničení haikaru s jeho velkým počtem obyvatel a rozsáhlou zemědělskou půdou je zachována v knize Genesis a nakonec začleněna do tradičního příběhu, čerpajícího z vrstvy popela, která pokrývala zničení velkého města, pamatující si místo zdecimován ohnivou kataklyzmou „z nebe“ (Genesis 19:24), píše. „Bible uvádí název města: Sodoma.“

Jiní učenci – zejména křesťanské biblické autority – však zpochybnili identifikaci a zničení Tell Hamam jako místa a inspirace pro příběh o Sodomě, přičemž citovali jeho polohu a historii jako problematickou z hlediska jejich vhodnosti pro biblické vyprávění.

“Podle mého názoru je to příklad důkazů, které jsou organizovány na podporu identifikace místa jako Sodomy, místo toho, aby místo hovořilo samo za sebe,” řekl archeolog Robert Mullins, předseda Katedry biblických studií na Azusa Pacific University . Křesťanství dnes poté, co byla studie zveřejněna.

Tým 21 vědců z University of California, Santa Barbara, New Mexico Tech, Northern Arizona University, North Carolina State University, Elizabeth City State University (North Carolina), University of South Carolina, East Carolina University, DePaul University, Trinity Southwest Univerzita, University of Oregon, University of Aljaška Fairbanks, Univerzita Karlova v Praze, Comet Research Group, US Navy a Los Alamos National Laboratories, kteří zkoumali vzorky z 15 sezón zkamenělin Tel Pigeon.

Došli k závěru, že „hypotéza o leteckém výbuchu/nárazu by z Tell al-Hamamu udělala druhé nejstarší známé město/město zničené leteckým výbuchem/nárazovou událostí, která vedla k velkým lidským ztrátám, po Abu Huraira, Sýrie“ asi před 12 800 lety .

Amanda Burchill Dunn přispěla k této zprávě