Solar orbiter je nyní na půli cesty mezi Sluncem a Zemí

Sonda Solar Orbiter, společná mise Evropské vesmírné agentury a NASA, se oficiálně nachází na půli cesty mezi naší planetou a Sluncem. podle Verze ESAKosmická loď je momentálně 46,6 milionů mil od naší hostitelské hvězdy.

Solar Orbiter zahájil svá vědecká pozorování v listopadu 2021 A budete je držet na cestě blíž a blíž slunce. Hvězdná loď provést měření sluneční vítr a těkavá aura.

Sonda i. se nachází přesně mezi Zemí a Sluncem Dává výzkumníkům jedinečnou příležitost studovat vesmírné počasí. Vesmírné počasí je rysem T Sluneční vítr, nepřetržitý proud nabitých částic ze Slunce, který generuje polární záře a někdy Ruší elektroniku na zemi.

Solar Orbiter má kruhovou dráhu ke Slunci, Tím ale (nečekaně) šetří energii. Sonda využívá gravitace Země a Venuše, aby se vrhla dovnitř . Kromě prezentace Skvělé fotografické příležitostiTyto gravitační manévry snižují Množství paliva potřebného k pohonu kosmické lodi, Ušetřete drahocenný nákladový prostor.

Téměř 50 milionů mil na tachometru nezní moc, dokud si to nepamatujete Webbův dalekohled musel provést pouze 1. cestu milionů mil K pozorovacímu bodu do hloubky vesmír.

obíhat Současná blízkost Země a Slunce to umožňuje shromáždit Užitečné údaje o Jak sluneční vítr vane naší sluneční soustavou. Kombinujte pozorování solárních vozidel s daty z kosmických lodí, jako je např duhovka (na oběžné dráze Země) a SOHO ESA (Cca Milion mil od Země) by dalo více Kompletní obrázek větru. Jako plovoucí v moři částic sluneční energie, rozptýlená kosmická loď poskytne Dynamický pohled na vesmírné počasí.

Daniel Muller, vědec projektu Solar Orbiter z Evropské vesmírné agentury, uvedl v prohlášení: „Od této chvíle vstupujeme do neznáma ohledně pozorování Slunce sondou Solar Orbiter.“

Přiblíží to sondu —26 milionů mil od Slunce 26. března. Od 14. března do 6. dubna Bude na oběžné dráze Merkuru, planety nejblíže Slunci. Zatímco tam bude (stejně jako předtím), bude orbiter sbírat data o povrchu Slunce a o tom, co chrlí do vesmíru, ale výzkumníci ESA doufají, že blízkost sondy ke Slunci poskytne některá unikátní data o slunečních táborových požárech. On ona Objevit v roce 2020. minulý rok, Vědci navrhli Ten táborák může sbližovat magnetická pole na povrchu Slunce, ale situace zůstává nevyřešená.

„Nejvíc se těším, až uvidím, jestli všechny tyto dynamické prvky, které vidíme v Extreme Ultraviolet Imager (leštěný táborák), dokážou proniknout do slunečního větru. Je jich hodně!“ řekla Louise Harra, fyzička z fyzikální meteorologické observatoře ve švýcarském Davosu. a přidružený hlavní řešitel v extrémním ultrafialovém zobrazování.

Krátce poté, co kosmická loď koncem tohoto měsíce dosáhne svého nejtěsnějšího přiblížení, bychom měli obdržet nějaké t Nejbližší fotografie, jaké kdy byly pořízeny ze slunce.

