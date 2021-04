24letý muž dostává kvůli koronaviru transplantaci plic a ledvin

Hledáte další novinky v oblasti zdraví a wellness? Účast Yahoo Lifestyle Canada zprávy!

Od té doby rok Covid-19 Prohlásili jsme pandemii a zjistili jsme, že virus může ovlivnit jednotlivce Jiným způsobem. Zatímco u některých lidí se mohou vyskytnout pouze mírné příznaky (nebo vůbec žádné), virus způsobil celosvětově více než 2,8 milionu úmrtí.

V rozhovoru s Dnes, Colby Fondenstein se podělil o své zkušenosti s COVID-19 – což vedlo ke dvěma transplantacím.

Podle Fondensteinovy ​​manželky Tory jejich noční můra začala dny poté, co pár a jejich tři děti oslavili Vánoce s blízkými členy rodiny v Texasu. 24letý mladík měl pozitivní test na virus COVID-19 a začíná mít klasické příznaky; Horečka, bolesti těla a kašel. Horečka však brzy zmizela – a zdálo se, že to byl pozitivní signál jeho uzdravení.

Torey řekla: „Četl jste o příznacích, takové příznaky jsou běžné.“ Dnes. „Nejprve mu nedýchal.“

Colby a Tory Fondenstein

Zpočátku byla jejich strategie „povolit“. [the virus] Udělejte to. “Čekal, až se věci postupně zlepší. Fondensteinovy ​​příznaky se však začaly zhoršovat a Torey usoudila, že je čas na výlet na pohotovost.”

„O dva dny později byl v metodistické nemocnici v Baytownu a bojoval o život,“ řekla. Pamatuj si. „Dávali mu steroidy, aby se pokusil pomoci plicím, ale nemohli toho moc udělat, protože selhaly ledviny. Říkali, že to nebude fungovat.“

11. ledna byl převezen do metodistické nemocnice v Houstonu, kde se situace zhoršila zvlášť těžce.

„Skutečně jsem se nebál, dokud jsem se neprobudil, a oni měli všechny tyto tuby v sobě, a nevěděl jsem, co se děje,“ Ona řekla.

Řekl to dr. Howardovi Huangovi, pulmonologovi u metodisty z Houstonu Dnes Že když Fondenstein dorazil do nemocnice, už trpěl selháním ledvin a trpěl „akutní dechovou tísní“. Huang dokonce popsal svůj stav jako „poškrábání hlavy“ a nasadil Fondenstein na extrakorporální membránovou oxygenaci (ECMO), která se často označuje jako mimotělní podpora života.

„Stal se zcela závislým na ECMO a zpočátku vyžadoval velmi silnou anestezii,“ řekl Huang. Dnes. „Problémem pak bylo, že máte osobu, která nyní uvízla ve stroji ECMO bez skutečného životaschopného řešení.“



Fondenstein byl v nemocnici dva měsíce, a tehdy věřil Huang, že se jeho funkce plic a ledvin nezlepší, bez ohledu na opatření, která přijali. Jeho tým péče snížil jejich ztráty a umístil ho na čekací listinu, aby nahradil oba členy.

“Je to zjevně velmi vážná nemoc v zoufalé situaci,” řekl Huang vysvětleno. „Obvykle rádi děláme transplantaci spíše jako kontrolovaný postup než jako nouzový případ. Na tyto přístroje opravdu neměl více času. Cítili jsme, že má rozumnou šanci, že se tím dostane. Transplantace je hotová pro COVID-19 v několika málo případech. “V některých případech. Na celém světě bude pravděpodobně méně než 100 případů.”

Zatímco Fondenstein a jeho rodina netrpělivě očekávali zápasy, Torey Pamatuj si Sestry dělají „co mohou“, aby udrželi jejího manžela naživu.

„27. února jsem přišel toho rána a doktor mě zastavil na chodbě a jen řekl, že je to čím dál tím těžší a čas běží jako dny. Sledovat, jak to prochází, a sledovat, jak doslova bojuje o život a ani to nedokážu popsat. “ Ona řekla. „Myslím, že je to ta nejhorší bolest, jakou jsem kdy v životě cítil. Mohu to popsat jako svědek mučení někoho.“

Naštěstí byly nalezeny vhodné shody pro transplantaci plic i ledvin a Fondenstein operaci podstoupil 28. února. Po dvou měsících bezvědomí a čtyřech týdnech po operaci se konečně dokázal vzchopit ze své pozice. Nemocniční postel a udělejte pár kroků.

Colby and Tory Fondenstein

“Bylo to skvělé, být schopen se dostat ven a znovu udělat nějaké kroky,” řekl Sdělit Dnes. „Upřímně si nemyslím (lékaři), že se uzdravím tak rychle. Zdálo se, že byli všichni v šoku, když mě viděli, jak to dělám.“

Huang uvedl, že Fondenstein je na cestě k uzdravení a očekává, že bude strávit další dva týdny v nemocnici, než bude považován za „z lesa“.

Vondenstein a jeho manželka se rozhodli sdílet svůj příběh ve snaze zvýšit povědomí o potenciální závažnosti COVID-19 a získat peníze na své účty za lékařskou péči. Toure vyzývá mladé lidi, aby „byli opatrnější“.

„Nechodíme jíst, neděláme to všechno. Ale i když onemocníš, dávej si pozor na příznaky a příznaky a víš, kdy vyhledat pomoc nebo vyhledat lékaře. Neuvědomuješ si dokud se nestane někomu, koho milujete, jak smrtelný může být virus. “ Pokračovala.

“Nikomu to nepřeji,” řekl Fondenstein Ona řekla. „Rozhodně je těžké projít tím, čím procházím.“

A GoFundMe Byl vytvořen na pomoc manželům s léčebnými výdaje. Pár získal více než 15 000 dolarů a téměř 50 000 dolarů, dokud nedosáhly svého cíle.

