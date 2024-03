Cadillac V-Series o výkonu 400 koní pořídíte za méně než Honda Accord

Nevím jak všichni ostatní, ale já miluji dobré Lůžkový vůz. Vždy je legrační fackovat ostatní řidiče do tváře silou a výkonem neškodného auta. Poměrně mnoho výrobců automobilů nám již dříve poskytlo tovární pražce a dva modely pražců od Cadillac Nyní, po letech, jsou příliš levné na to, abychom je ignorovali. Ve skutečnosti jej můžete získat za méně, než kolik stojí úplně nový Honda Accord.

Jaké auto byste si měli koupit: Rychlé, nepraktické a zábavné

V polovině roku 2010 se Cadillac stále přistihl, že chce napodobovat německé značky. Byly v něm stíhačky BMW řady 3 a 5 CTS A Amfetaminové stimulanty Stejně jako vynikající herní výkon na zámku Pátý Verze Pro oba vozy. Značka však potřebovala něco pro ty, kteří nechtěli jet naplno V-car, ale také nechtěli jít cestou jednoduchého luxusního Cadillacu se standardními vozy. Cadillac tedy šel a vytvořil model V-Sport.

Pro kontext by se dalo předpokládat, že V-Sport hrál ve stejné aréně jako jiné modely, které se nevystavují, jako BMW M Sport, Audi S-Line a Mercedes AMG Line. Ale tohle byl jeden z mála případů, kdy nám GM poskytl solidní podporu a udělal věci správně. Vozy V-Sport byly vlastně výkonnostní modely. Cadillac vyrobil pouze dva modely v segmentu V-Sport: plnohodnotné sedany CTS a XTS.

Cadillac XTS V-Sport z roku 2013 obrázek : Cadillac

XTS V-Sport byl z obou vozů tišší, ale nebylo mu co ubrat. Cadillac používal 3,6litrový motor V6 přeplňovaný dvěma turby s výkonem 410 koní. Tento motor spároval s dalšími součástmi, jako je systém pohonu všech kol s vektorováním točivého momentu a diferenciálem s omezenou svorností, šestistupňový automat a magnetický systém řízení jízdy od GM. Výsledkem byl velký luxusní sedan, který mohl Jeďte rychlostí 60 mph Za něco málo přes pět sekund. Ale tento výkon vás stojí u pumpy se spotřebou paliva V8 16 mpg město/23 mpg dálnice. A nebylo to levné za 73 340 $ plně naložené.

Cadillac CTS V-Sport z roku 2013 obrázek : Cadillac

CTS-V Sport byl vozem řidičů. Těsně pod 62 000 $ (plně naložený CTS-V Sport byl asi 76 000 $) vám přinesl stejný 3,6litrový motor V6 s dvojitým turbodmychadlem s výkonem 420 koní a točivým momentem 430 lb-ft, adaptivními magnetoreologickými tlumiči, brzdami Brembo a elektronicky řízenou zadní částí s omezeným prokluzem. rozdíl. To vše přispívá k výkonu, který byl stejný nebo lepší než u první generace CTS-V s 5,7litrovým motorem V8. CTS-V Sport umí Jeďte rychlostí 60 mph Za pouhých 4,5 sekundy. A na rozdíl od XTS V-Sport tak učinil pouze s pohonem zadních kol.

Nyní jsou modely o něco starší a tyto věci jsou jedny z nejlépe střežených tajemství výkonu na trhu. Přestože oba modely s nízkým počtem najetých kilometrů mohou stát 30 000 $ nebo mnohem více, pokud zvládnete vysoký kilometrový výkon, najdete oba modely levně.

obrázek : Billy Ballio Motorsport

Toto je CTS-V Sport 2014 S něco málo přes 62 000 mil má na Floridě cenu pouhých 22 998 dolarů. Je to skvělé auto, pokud chcete něco trochu víc gravitace Z ojetého Civicu nebo Corolly.

XTS V-Sport je podle toho, co jsem viděl, vždy levnější než CTS. To samozřejmě funguje ve prospěch kupujících. Tento příklad V Mississippi je to jen 20 995 $, i když má najeto 85 519 mil. Pokud ale hledáte něco rychlého, pohodlného a dokážete létat pod radarem, měli byste řídit včerejší V-Sport Cadillac.