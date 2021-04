Manchester United snadno vyhraje Evropskou ligu a Arsenal je ve Slavii

Manchester United ve čtvrtek ve španělské první části čtvrtfinále Evropské ligy zvítězil nad Granadou 2: 0, zatímco Arsenal připustil vyrovnávací hrací čas při remíze 1: 1 doma s českou mistryní Slavií Praha.

Marcus Rashford vrhl do dlouhého míče, který na hřiště pokropil Victor Lindelof, aby v 31. minutě vystřelil United před Los Carmenes proti týmu s jejich prvním vynikajícím evropským vystoupením.

Bruno Fernandez přeměnil pozdní pokutový kop poté, co ho z pokutového kopu zasáhl Jan Etiqui, a penaltový kop portugalského záložníka provedl Roy Roy.

„On (Rashford a Fernandez) byli výjimeční a pro nás velmi důležití,“ řekl manažerovi United Ole Gunnar Solskjaer pro BT Sport.

„Byl to velmi dobrý zákrok Rashforda, vzal míč fantasticky. Bruno si je velmi jistý v penaltovém rozstřelu, přestože ho brankář téměř zachránil.“

Solshire ale příští týden na Old Traffordu ve druhé etapě postrádá pozastavenou trojici kapitán Harry Maguire, Luke Shaw a Scott Maktominay.

„Nebyla to dokonalá noc.“ “Dostali jsme tři žluté karty a tři vyloučení. 2: 0 je velmi dobrý výsledek. Víme, jak je těžké přijít do Španělska,” dodal.

Yangel Herrera zasáhl Granadu, když si španělský mezinárodní David De Gea udržel čisté konto při svém prvním vystoupení v United od konce února.

– Arsenal narazí doma –

Špatná úroveň Arsenalu v lize pod vedením Mikela Artety ponechala Arsenalu Evropskou ligu jako jedinou letošní naději, ale druhému v roce 2019 bylo po hlavičce v 94. minutě od Thomase Halls popřeno vítězství nad Emirates.

Nicolas Pepe sestoupil z lavičky, aby Arsenal vedl čtyři minuty před koncem, ale Halls přikývl z rohového kopu a prodloužil sérii neporazitelnosti Slavie na 22 zápasů, když už vyřadil Leicester City a Rangers.

„Konečný výsledek zanechává tvrdou pachuť,“ řekla Arteta.

„Zápas byl pod kontrolou. Dali jsme požadovaný gól, ale promarnili jsme také několik velkých šancí.

„Odehráli jsme dva nebo tři míče, které bychom neměli hrát, postavili jsme se do zad a vzali si roh. Dali jsme tam těla a mohlo by se to stát. To mění pocit po zápase.“

Roma, jediný italský klub, který v této sezoně v Evropě odešel, se vrátil zezadu a porazil v Amsterdamu čtyřnásobného evropského šampiona Ajaxu 2: 1.

Davy Klasen dal Ajaxu náskok krátce před koncem prvního poločasu, ale promarněný trest od Dusana Tadiče znamenal zlom, protože římský brankář Pau Lopez vykázal srbské úsilí momenty před vyrovnáním hostů.

Přímý volný kop Lorenza Pellegriniho v 57. minutě přeskočil ruku brankáře Ajaxu Kjella Sherpena a Roger Ibanez vyhrál zápas ve prospěch Romů pozdě, aby trefil pěkný míč.

Villarreal z Unai Emery porazil Dynamo Záhřeb v Chorvatsku, kde pokutový kop Gerrarda Morena zajistil vítězství 1: 0 před prvním poločasem.

Emery vyhrál se Sevillou Evropskou ligu tři roky po sobě a dovedl Arsenal do finále 2019.

Mw / dj