Zverev ve čtvrtfinále Madrid Open porazil Nadala ve dvou setech

MADRID – Alexander Zverev ukončil v pátek svoji neporaženou antukovou sérii proti Rafaelovi Nadalovi a Španělovi popřel šesté vítězství na Madrid Open.

Zverev ve čtvrtfinále porazil Nadala 6-4, 6-4 a vyhrál svého třetího grandslamového šampiona v řadě – ale první na antuce. Jeho předchozí vítězství nad Nadalem bylo na uzavřeném tvrdém dvoře.

„Porazit Rafu na prašanu je nejtěžší v našem sportu,“ řekl německý pátý semeno. „Ne mnoho lidí to udělalo. Tento týden to pro mě bylo neuvěřitelné. Teď mi to připadá neuvěřitelné.“

Další semifinálový zápas bude mezi Casperem Ruddem a osmým nasazeným Matteem Perrettinim.

Zverev v prvním setu dvakrát zlomil Nadala, který se vzpamatoval z běhu 4: 2, a jednou ve druhém setu. Postoupil pouze dvě šance na prolomení.

„Hrát proti jednomu z nejlepších hráčů na světě je za daných okolností při takové rychlosti na hřišti velmi obtížné (cítit se) sebevědomě,“ řekl Nadal. „Snažil jsem se, ale přenos se dnes těžko ovládal. Dobrá práce pro něj.“

Nadal, který se připravuje na 14. titul French Open, se po pomalém zahájení sezóny na stadionech zlepšoval. Prohrál s Andrejem Rublevem ve čtvrtfinále Monte Carla a ve finále Barcelona Open porazil Stefanose Tsitsipase.

Příště se Zverev setká s Dominicem Thiemem v odvetě finále 2018. Tim, který před třemi lety podlehl Zverevovi ve španělském hlavním městě ve dvou setech, porazil Johna Isnera 3: 6, 6: 3, 6: 4.

Čtvrtý Rakušan vzal dva ze svých čtyř rozchodů Isnerovi a to bylo vše, co opravdu potřeboval.

Vysoký Američan Tim prolomil svoji první šanci ve druhém setu a znovu ve třetím, aby se dostal do semifinále v Madridu počtvrté za sebou.

“Je to jeden z nejlepších serverů v historii, zvláště tady na vysočině.” Řekl Tim, “jeho odeslání se odrazí velmi vysoko a je velmi těžké ho získat zpět.” Zůstal jsem opravdu soustředěný a s dobrým bojovým duchem. Proti hráčům, jako je on, bylo rozhodnuto o několika bodech, když jsem na začátku druhého setu zachránil body zlomu. “

Tim v páté hře druhého setu zachránil čtyři body zlomu, poté v další hře přerušil Isnerovu službu a přesunul zápas do třetí sady. Rakušan promarnil příležitost prolomit další v první polovině rozhodujícího setu, ale opět využil výhodu 4: 4.

Šampión US Open Tim ohromil ve svém prvním turnaji od poloviny března.

“Jsem ohromen tím, že jsem v semifinále. Nečekal jsem to. Čekal jsem jen, že zde odehraji jeden nebo dva dobré zápasy proti nejlepším konkurentům.” To je neuvěřitelně skvělé, získat alespoň čtyři zápasy nahoře úroveň. “

Isner poslal ve svých čtyřech zápasech ve španělském hlavním městě více než 100 es, protože hrot přidává rychlost míčům a zrychluje prašné hřiště.

Pozdě v pátek Brettini porazil Christian Garrín 5-7 6-3 6-0, aby se vyšplhal do semifinále proti Ruudovi, který překonal Alexander Public 7-5 6-1.

Berettini vyřadil svůj titul v Bělehradě, zatímco Rudd se dostal do semifinále na svých posledních dvou turnajích v Monte Carlu a Mnichově.

Ve sobotním ženském finále čelí nejvyššímu semifinále, pátému semifinále a Areně Sabalenkové.

Mezitím se hráčka Ottawy Gabriela Dabrowski kvalifikovala do finále čtyřhry žen.

Nizozemský Dabrovskij a třetí nasadená Demi Shorsová v pátek porazili Rusky Anastasii Pavlyuchenkovou a Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska 5: 7, 6: 4 (10: 6).

Dabrowski a Shorz, dvojka, se v sobotu ve finále setkají s dvojkou České republiky Barborou Kryzhskovou a Katrinou Senyakovou.

