Komplexní zobrazení Map Google, nové jazyky překladu, dokumenty TL; DR

Google I/O 2022 konečně dorazil. Od živých virtuálních map až po nový způsob komunikace s bezpečnostním systémem vašeho domova, existuje spousta nečekaných překvapení od hlavní myšlenky až po vybalení. To jsou některé z titulků.

Dívejte se na Google Nest, dokud to neudělá za vás

Zahrnuje jednu z nejneobvyklejších nových funkcí, které Google letos oznámil Nest Hub Max. Funkce tzvdívat se a mluvitUmožňuje jednoduše zahájit konverzaci se zařízením Nest hledat v tomto. To znamená, že se nemusíte vzdát fráze „Hey Google“, dokud vám nezačne věnovat pozornost. Ne, místo toho budete muset opravit vaši domácí bezpečnostní zástěnu s ocelovým vzhledem a pak si uvědomíte, že něco chcete a můžete na to začít klást požadavky.

Vše pohání Google tvář tvář A Voice Match Funkce, které musí být povoleny, aby fungoval. Tato funkce je povolena a Google si dal záležet na tom, že „video z těchto interakcí je kompletně zpracováno v zařízení, takže není sdíleno s Googlem ani nikým jiným“ – což je skutečnost, díky které je celá věc o něco méně záhadná.

Takže, uh, ano… Sveďte svého domácího robota očima a jeho kouzlem, abyste splnili každý váš příkaz. Rozhodně to není nic divného nebo tak něco.

You Can Now Immerse Yourself in Google Maps

In what will probably be the most popular new feature announced today, Google is Komplexní pohled na mapy. Tento nový vylepšený „pohled“ využívá špičkovou grafiku, aby vás uvedl do realistické simulace měst, která chcete navštívit. Takže na rozdíl od Street View – který se opírá o skutečné snímky – „globální“ zobrazení v podstatě převádí místní terén na vzdáleně dostupnou oblast. Skyrim úroveň. Pokud chcete ohodnotit interiér místní londýnské restaurace, jen abyste si „prověřili atmosféru“, můžete tak učinit. Digitální detaily vám mají umožnit „cítit se dobře, než vstoupíte dovnitř“.

Snímek obrazovky : Lukáš Roebuck / Google

„Ať už cestujete na nové místo nebo hledáte skryté místní drahokamy, komplexní pohled vám pomůže učinit ta nejinformovanější rozhodnutí před cestou,“ tvrdí Google. Nová funkce bude spuštěna ve vybraných městech koncem tohoto roku, včetně New Yorku, Los Angeles, San Francisca, Londýna a Tokia. Na seznam by měla být brzy přidána další města. To nám připomíná jak Microsoft Flight Simulator Využívá data Bing Maps k vytváření realistických modelů měst a dalších prostředí, ale neomezuje se pouze na videohry.

Google Docs to zvládne



Líní a líní čtenáři radují se na světě! Google spouští novou funkci pro Workspace, která bude poskytovat automatizované souhrny pro Dokumenty Google … dokumenty, takže nemusíte zacházet příliš dlouho Prostřednictvím zvláště dlouhých čtení. můžete to nazvat tl; Dr Vlastnictví. Nový nástroj je poháněn umělou inteligencí a strojovým učením a má schopnost zmenšit 25stránkovou zprávu do snadno stravitelného shrnutí, tvrdil Pichai během prezentace funkce. Řekl, že tato funkce bude časem rozšířena i na další produkty Workspace. To je dobrá zpráva pro vás a možná špatná zpráva pro autory Gizmodo, jehož funkčnost bude pravděpodobně brzy nahrazena algoritmem.

Výsledky make-upu ve Fotkách Google budou filtrovány podle odstínu pleti

Google říká, že nyní můžete hledat make-up filtrováním odstínu pleti. nové Vlastnictví Budete mít prospěch z toho, co je známé jako Monk Skin Tone Scale, nástroj vyvinutý společností Ellis Monkdocent sociologie na Harvardské univerzitě, který je navržen tak, aby poskytoval „širokou škálu odstínů pleti, které lze využít k posouzení souborů dat a ML“ [machine learning] Modely pro lepší reprezentaci.“ Google říká, že udělá z této technologie open source, takže ji ostatní společnosti mohou používat nebo si ji přizpůsobit pro své vlastní účely. Google také pracuje na tom, aby ponaučení z tohoto výzkumu uplatnil ve svých vlastních aplikacích pro obrázky.

24 nových jazyků pro google překladač

Google má také přidané 24 nových jazyků v Překladači Google, které přinášejí jazyky, kterými mluví miliony lidí po celém světě. Před dneškem fungovala funkce překladu společnosti pouze se 109; Dnešní přírůstky činí celkem 133.

Mezi nové jazyky patří: asámština, aymarština, bambarština, bhojpurština, dhivehi, dojri, ovce, guaranština, ilukanu, konkani, krio, kurdština (šuranština), lingala, luganda, maithili, metilun (manipuri), mizu, oromo, kečuánština, Sanskrt, Sibidi, Tigrinya, Tsonga, Tui.