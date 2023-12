Internetové připojení mezi Českou republikou a Spojenými státy: „Zátiší“ od Šabinka Matejo-Rayford Rogers

Choreograf Rayford Rogers obdržel e-mail loni na podzim. Byl z Prahy. Zbyněk Mateo, plodný český skladatel, který složil díla pro orchestr, operu, tanec, film a televizi, řekl, že by rád napsal pro Rogerse baletní partituru.

Návrh se právě zlepšil. Pražští symfonici natočí Matjovu skladbu pro vystoupení Rayforda Rogerse Modern Ballet v Los Angeles. Jo a po premiéře se balet bude hrát i v Národním divadle v Praze. Co si myslel Rogers?

Myslel si, že je to vtip. Ostřílený losangeleský choreograf, jehož abstraktní tance jsou kinetickým ztělesněním různé hudby, kterou miluje, má za sebou dlouhou historii spolupráce s dalšími, včetně vizuálního umělce Johna Navy, performerky a spisovatelky Sandry Tsing Loh a skladatelů Joey Altrudy a Lloyda Rodgerse.

Matego si naštěstí nedělal srandu. Po téměř roce komunikace pouze prostřednictvím e-mailu bude mít v sobotu v Lackman Fine Arts Complex v Cal State Los Angeles premiéru jejich nový 24minutový kus „Zátiší“. Na programu je také Rogersův film The Silence of Schubert z roku 2013, do kterého přidává nový materiál.

Oba muži měli v 21. století ideální pracovní vztah. Matteo našel Rogerse na YouTube, kde sledoval ukázky choreografova repertoáru více než 40 tanců. Nikdy spolu nemluvili po telefonu a minulý týden se poprvé setkali osobně. Už před prvním představením se oba shodli, že toto neobvyklé partnerství zafungovalo.

Rogers se na Mathieua pustil s varováním, které bylo také vtipem: „Nepíšu nic jiného než partituru pro balet.“

Matjo byl přitahován k Rogersovi kvůli způsobu, jakým choreograf přistupoval k hudbě.

„Rayfordova tvorba je pro mě obrovskou inspirací,“ řekl Matthieu, jehož hudba se hraje po celé Evropě, včetně Nederlands Dans stage. „V hudbě je velmi zdvořilý, velmi rozumný. Cítí vše, co do betonu vložíte.“

To neznamená, že nebyly výzvy.

„Byl jsem tak nervózní, že mi dal tak velké skóre měsíc předtím, než jsem začal trénovat,“ řekl Rogers po nedávné prohlídce tanečního studia Loyola Marymount University. Choreograf požádal skladatele, aby poslal „malé úryvky z klavíru, malé pětiminutové záběry“, jak to bude skládat. „Jsem rád, že to udělal, protože jsem slyšel kostru skladby. Začal jsem vidět strukturu hudby, i když to neznělo úplně jako hotové dílo. Slyšel jsem ducha a záměr.“

Rogers začal svůj styl značky, doslova kreslil kroky a fráze do kreseb. Naplánoval 24minutový balet pro 11 tanečníků v průběhu šesti měsíců, počínaje pětiminutovými nahrávkami klavíru. Rogers řekl, že bude slyšet Mattea na nahrávkách, občas vykřikne „struny“ nebo „perkuse“, čímž ho upozorní, které nástroje budou dominovat v různých sekcích.

I po měsících práce byl Rogers zpočátku zmatený, když dorazily tři dokončené pohyby. Hudba byla velmi bohatá a pestrá ve zvukových barvách, počínaje zvonky a gongy a sahala od prázdných okamžiků klidu až po vrstvy nádherných nástrojů. Rogers to přirovnal k řešení Rubikovy kostky nebo problému s počtem. Jeho cílem bylo vždy najít logiku partitury, tedy objasnit oblouk hudby pohybem, ale bez toho, co se očekává.

„Vše, co mě zajímá, je dekódovat hudbu a snažit se uniknout triumfu zjevného,“ řekl. „A to je to, čemu se snažím vyhnout. To byla moje zdaleka největší výzva vůbec. Ale velmi na mě zapůsobila složitost a obrovský dynamický rozsah.“

Rogers řekl, že se Zbienek dokonce omluvil za dynamické posuny v hudbě. „Takže si uvědomil, jak se odtud dostaneš?“

Rogers nakonec shromáždil tanečníky na konci června, aby je naučil balet, který se bude hrát na proměnlivém fotografickém pozadí, které si objednal Ed Evans.

Rogers neprovádí testy. Tanečníci, z nichž mnozí jsou na dovolené z jiných společností, jsou dychtiví s ním spolupracovat a účastnit se jeho každoročních vystoupení v Lakeman. Dlouholetý sólista Bobby Briscoe pochází z Německa, další pocházejí z Virginie, Ohia a Severní Kalifornie.

Ballet Bohemia vystoupí se skladbou „Zátiší“ na Prague Golden Festival 30. září, ale Rogers doufá, že přivede několik vlastních tanečníků, kteří by doplnili obsazení.

Matteo řekl, že jeho kompozice byla nakonec šťastným odklonem od jeho obvyklého stylu, protože „neexistovala žádná omezení ohledně stylu a načasování“. Řekl, že skladatel a choreograf měl naprostou svobodu.

„Zátiší lze také hrát živě jako skladbu pro violoncello s orchestrem,“ řekl. „Jako Stravinského Svěcení jara a mnoho dalších nádherných skladeb, které byly nahrány především pro balet.“

S Rogersem už mluvili o druhé spolupráci, možná o celovečerním baletu.

„Cítím reakci tanečníků,“ řekl Rogers. „Zbyněk hrál hudbu pro některé lidi a odezva byla opravdu silná. Doufám, že to je začátek něčeho.“

„Rayford Rogers moderní balet“

když: 20:00 sobota

kde: Lachman Fine Arts Complex, Cal State Los Angeles, 5151 State University Drive, Los Angeles

lístky: 15 – 45 USD

informace: Luckman Box Office na čísle (323) 343-6600 nebo Ticketmaster na čísle (800) 745-3000, ticketmaster.com