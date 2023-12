Czech Masters: Matt Wallace se dělí o vedení s týmovým kolegou Nikolajem Hougaardem Ryder Cup Chase naděje | Golfové novinky

Matt Wallace pokračoval ve svém pozdním tažení za voláním do Ryder Cupu a ukořistil podíl z vedení ve finálovém kole D+D Real Czech Masters na DP World Tour.

Wallace, kterému v roce 2018 jen o vlásek unikla kvalifikace do evropského týmu, smíchal šest birdie s jediným bogey, aby zahrál v Albatros Golf Resortu v Praze 67 bodů a posunul se na 16.

Angličan zahrál tři birdie na čtyřjamkovém úseku od třetí a negoval tříranové bogey na 11. jamce tím, že na svých dalších dvou jamkách nabral rány, přičemž vítězství na předposlední jamce ho připravilo o počáteční cíl klubu.



obrázek:

Matt Wallace se ve finálovém dni v Praze ujímá vedení



Wallace byl doplněn o podíl na vedení Sami Valimaki, který zahrál svou poslední jamku na birdie a vyrovnal se skóre 67 ve třetím kole, přičemž Nicola Hoggard – bývalý vítěz Marco Simone GC, dějiště Ryder Cupu příští měsíc – o další ránu zpět na třetí pozici. .

„„Tento týden bylo několik vítězů na vrcholu žebříčku, ale řekl bych, že si myslím, že jsem získal nejvíce,“ řekl Wallace. „Dokážu tu práci dokončit, takže to vím. Vím, co teď udělám, abych se připravil na zítřek, a dává mi to nejlepší náladu. Vím, že můžu vyhrát, a v tom je ta krása.“ hra.“

Valimaki – který usiluje o titul na DP World Tour – zahrál birdie na dvou ze svých úvodních čtyř jamek a další tři zahrál v pětijamkovém úseku od 10. jamky, když Fin odpověděl na shozenou ránu na 15. jamce ukončením svého kola. díra v jednom. Dvanáctimetrový pták.

Hojgaard zakončil své třetí kolo za 69 ran šesti ranami v řadě, aby se udržel v jedné z vedoucích pozic, zatímco Wil Besseling byl také hodně pozadu až do skóre 5 pod 67 s bogey na předposlední jamce.

Paraguayec Fabrizio Zanotti zahrál nejnižší kolo dne se sedmi méně než 65, což ho posunulo na páté místo vedle Angličana Todda Clementse, Japonce Ryo Hisatoniho a německého dua Nick Batsheim a Max Schmidt, zatímco Torbjörn Olsen Zanotti dorovnal se skóre 65 do přeskoku. . Uvnitř top 10.

Robert McIntyre, který je aktuálně poslední v automatické kvalifikaci pro evropský tým Ryder Cupu, míří na konečné dělené 14. místo vedle dalších nadějí Yannicka Bolla, Ludwiga Aberga a vicekapitána Ryder Cupu Francesca Molinariho na 11 pod.

