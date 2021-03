IFC Films kupuje Paříž, 13. obvod Jacquesa Audiarda. Doba přehrávání uzavírá prodej na hlavních trzích (výhradně)

Filmy IFC V roce 2006 získala práva Spojených států Jacques AudiardJeho nadcházející film „Paříž, 13. obvod“ (Les Olympiades) bude mít premiéru Evropský filmový trh. Film byl natočen ve francouzském hlavním městě během pandemie.

čas na hraní, Který zastupuje film na mezinárodních trzích, také uzavřel prodej ve většině hlavních regionů světa, včetně Velké Británie (Curzon), Kanady (MK2 Mile End), Skandinávie (Scanbox), Japonska (Longride) a Jižní Koreje ( Challan), Benelux (Cineart), Švýcarsko (Filmcoopi), bývalá Jugoslávie (MCF), Polsko (Gutek Film) a také Česká republika a Slovensko (Aerofilms). EFM i Berlínský filmový festival byly letos spuštěny online jako franšíza COVID-19.

IFC dříve pracoval s Audiardem na jeho nejnovějším francouzském filmu „Dheepan“, který vyhrál Zlatou palmu. Napsali Audiard, Léa Mysius (“Ava”) a Celine Siama, jeho nejnovější film “Portrét dámy v ohni” získal nejlepší scénář na festivalu v Cannes 2019 a získal nominaci na Zlatý glóbus.

„Jack a Celine Siama jsou dva z nejkreativnějších filmařů v oboru a spolupráce mezi talenty je prostě fenomenální,“ uvedla Ariana Poco, prezidentka IFC Films. „Je to všechno o‚ Paříži, třináctém obvodu ‘, který nás na kině nejvíce zajímá. “

Film, který se odehrává ve 13. okrsku v Paříži, sleduje Emily, Camille, Noru a Amber – čtyři lidi, kteří jsou přátelé a někdy milenci. Film „Les Olympiades“ je založen na sbírce krátkých ilustrovaných příběhů o newyorském karikaturistovi Adrianovi Tomineovi „Killing and Dying“. “Paříž, 13” se ujala vedení v oblasti nových talentů, včetně Lucie Zhang, Makita Samba a Jehnny Beth, stejně jako Noémie Merlan, která hrála po boku Adele Haenel v “Portrét dámy v ohni”.

Nicholas řekl: „Paříž, třináctý okres, vypráví krásný milostný příběh, který sahá až do dvacátého prvního století, a hovoří o způsobu, jakým se dnes muži a ženy vzájemně ovlivňují a chápou jejich pohlaví, pocity, sexualitu a koncept oddanosti. “ Brigand Robert ve hře Playtime.

„Paříž, 13. obvod“ navazuje na Audardův film The Sisters Brothers, významný film s Joaquinem Phoenixem, Johnem C. Reillym a Jakem Gyllenhaalem. Sisters Brothers vyhrál Audiard za nejlepší režii v Benátkách v roce 2018 a nadále hraje v San Sebastianu. Audiard napsal a nedávno režíroval poslední dvě epizody sezóny 5 „The Office“. Mezi jeho nejslavnější filmy patří „Nabi“ s Taherem Rahimem a Nilsem Aristrupem. Přečtěte si mé rty s Emmanuelem DeVosem a Vincentem Casselem; A „Rust and Bones“ s Marion Cotillard a Matthiasem Schoenartsem.

„Paříž, třináctý okres“ Audiard a Valérie Schermann byly vyrobeny se svým logem v Paříži. Strana 114. Memento uvede film ve Francii.

Dohodu o filmu sjednali Bocco a Brigaud.

